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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Aura, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Aura, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Aura (AURASOL) Hari Ini

Analisis Teknis Aura (AURASOL) Hari Ini

Halaman Analisis Aura menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AURASOL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Aura di bawah ini.

Perubahan Harga Aura (AURASOL)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.008255---8.96%-35.55%-7.95%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Aura

Indikator Teknikal Aura

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Aura di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Sell
Jual 16
Netral 9
Beli 1
Moving Averages:Strong SellJual 13Netral 1Beli 0
Indikator Teknis:NetralJual 3Netral 8Beli 1
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.00833
0.00832
R2
0.00832
0.0083
R1
0.00829
0.00829
PP
0.00828
0.00828
S1
0.00825
0.00826
S2
0.00824
0.00825
S3
0.00821
0.00824

Sinyal Pasar Aura

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.03M
$0.14 M
$0.17 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.00 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.00 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.00 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.00 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Aura

Aliran Masuk BersihHarga AURASOLUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Aura (AURASOL) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Aura secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
AURASOL/USDT
$0.008255
$0.008255$0.008255
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 AURASOL = 0.008255 USD

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