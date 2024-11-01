Analisis Teknis Aura (AURASOL) Hari Ini Halaman Analisis Aura menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AURASOL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Aura di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Aura (AURASOL) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.008255 -- -8.96% -35.55% -7.95%

Indikator Teknikal Aura

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Aura di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 16 Netral 9 Beli 1 Moving Averages : Strong Sell Jual 13 Netral 1 Beli 0 Indikator Teknis : Netral Jual 3 Netral 8 Beli 1 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.00833 0.00832 R2 0.00832 0.0083 R1 0.00829 0.00829 PP 0.00828 0.00828 S1 0.00825 0.00826 S2 0.00824 0.00825 S3 0.00821 0.00824

Sinyal Pasar Aura Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.03M $0.14 M $0.17 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.00 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.00 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.00 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.00 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Aura Aliran Masuk Bersih Harga AURASOLUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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