Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Ava AI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Ava AI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang AVAAI

Info Harga AVAAI

Penjelasan AVAAI

Situs Web Resmi AVAAI

Tokenomi AVAAI

Prakiraan Harga AVAAI

Riwayat AVAAI

Panduan Membeli AVAAI

Konverter AVAAI ke Mata Uang Fiat

Spot AVAAI

Futures USDT-M AVAAI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis Ava AI (AVAAI) Hari Ini

Analisis Teknis Ava AI (AVAAI) Hari Ini

Halaman Analisis Ava AI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AVAAI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Ava AI di bawah ini.

Perubahan Harga Ava AI (AVAAI)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.007548---11.20%+54.19%-13.55%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Ava AI

Indikator Teknikal Ava AI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Ava AI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 17
Netral 4
Beli 5
Moving Averages:Strong SellJual 13Netral 1Beli 0
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 3Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.007583
0.007578
R2
0.007578
0.007574
R1
0.007571
0.007571
PP
0.007566
0.007566
S1
0.007559
0.007562
S2
0.007554
0.007559
S3
0.007547
0.007554

Sinyal Pasar Ava AI

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.28M
$3.51 M
$3.78 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.06 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.38 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.38 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Ava AI

Aliran Masuk BersihHarga AVAAIUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.01
2026-07-27$0.00 M0.01
2026-07-26$0.00 M0.01
2026-07-25$0.00 M0.01
2026-07-23$0.00 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Ava AI Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Ava AI (AVAAI) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Ava AI secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
AVAAI/USDT
$0.007558
$0.007558$0.007558
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator AVAAI ke USD

Jumlah

AVAAI
AVAAI
USD
USD

1 AVAAI = 0.007548 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.