Analisis Teknis Ava AI (AVAAI) Hari Ini Halaman Analisis Ava AI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AVAAI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Ava AI di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Ava AI (AVAAI) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.007548 -- -11.20% +54.19% -13.55%

Indikator Teknikal Ava AI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Ava AI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 17 Netral 4 Beli 5 Moving Averages : Strong Sell Jual 13 Netral 1 Beli 0 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 3 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.007583 0.007578 R2 0.007578 0.007574 R1 0.007571 0.007571 PP 0.007566 0.007566 S1 0.007559 0.007562 S2 0.007554 0.007559 S3 0.007547 0.007554

Sinyal Pasar Ava AI Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.28M $3.51 M $3.78 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.06 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.38 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.38 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Ava AI Aliran Masuk Bersih Harga AVAAIUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.01 2026-07-27 $0.00 M 0.01 2026-07-26 $0.00 M 0.01 2026-07-25 $0.00 M 0.01 2026-07-23 $0.00 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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