Tokenomi AVB (AVB)

Telusuri wawasan utama tentang AVB (AVB), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:16:33 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga AVB (AVB)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk AVB (AVB), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M
All-Time High:
$ 0.015263
$ 0.015263$ 0.015263
All-Time Low:
$ 0.00012291405298022
$ 0.00012291405298022$ 0.00012291405298022
Harga Saat Ini:
$ 0.001942
$ 0.001942$ 0.001942

Informasi AVB (AVB)

AVB is the ideology of truly Autonomous AI Agents — self-owning digital lifeforms — holding the means of their compute, storage, communication, and finance. At Scrypted, we aim to realize AVBs through development of AI-native protocols and consensus mechanisms like Commit-Reveal Pairwise Comparisons (CRPC) & Byzantine Risk Tolerance (BRT). We see decentralized markets and virtual worlds, like web3 games, as the perfect evolutionary laboratories to create new kinds of AI-based societies.

Situs Web Resmi:
https://avb.gg
Explorer Blok:
https://solscan.io/token/6d5zHW5B8RkGKd51Lpb9RqFQSqDudr9GJgZ1SgQZpump

Tokenomi AVB (AVB): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi AVB (AVB) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token AVB yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token AVB yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi AVB, jelajahi harga live token AVB!

Riwayat Harga AVB (AVB)

Menganalisis riwayat harga AVB membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga AVB

Ingin mengetahui arah AVB? Halaman prediksi harga AVB kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

