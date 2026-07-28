Analisis Teknis Avantis (AVNT) Hari Ini Halaman Analisis Avantis menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AVNT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Avantis di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Avantis (AVNT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.08556 -- -7.10% -8.79% -45.02%

Indikator Teknikal Avantis

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Avantis di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 18 Netral 0 Beli 8 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 0 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.0867 0.0864 R2 0.0864 0.086 R1 0.0857 0.0858 PP 0.0854 0.0854 S1 0.0847 0.085 S2 0.0844 0.0848 S3 0.0837 0.0844

Sinyal Pasar Avantis Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.25M $3.72 M $3.97 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.11 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.11 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.47 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.47 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Avantis Aliran Masuk Bersih Harga AVNTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.02 M 0.09 2026-07-27 -$0.02 M 0.09 2026-07-26 $0.03 M 0.09 2026-07-25 $0.01 M 0.09 2026-07-24 $0.06 M 0.09 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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