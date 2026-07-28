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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Avantis, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Avantis, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Avantis (AVNT) Hari Ini

Analisis Teknis Avantis (AVNT) Hari Ini

Halaman Analisis Avantis menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AVNT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Avantis di bawah ini.

Perubahan Harga Avantis (AVNT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.08556---7.10%-8.79%-45.02%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Avantis

Indikator Teknikal Avantis

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Avantis di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 18
Netral 0
Beli 8
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 0Beli 8
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0867
0.0864
R2
0.0864
0.086
R1
0.0857
0.0858
PP
0.0854
0.0854
S1
0.0847
0.085
S2
0.0844
0.0848
S3
0.0837
0.0844

Sinyal Pasar Avantis

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.25M
$3.72 M
$3.97 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.11 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.11 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.47 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.47 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Avantis

Aliran Masuk BersihHarga AVNTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.02 M0.09
2026-07-27-$0.02 M0.09
2026-07-26$0.03 M0.09
2026-07-25$0.01 M0.09
2026-07-24$0.06 M0.09

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Avantis Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Avantis (AVNT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Avantis secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
AVNT/USDT
$0.08556
$0.08556$0.08556
0.00%
0.00% (USDT)
AVNT/USDC
$0.08548
$0.08548$0.08548
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 AVNT = 0.08556 USD

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