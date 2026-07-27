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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang AWE Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang AWE Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis AWE Network (AWE) Hari Ini

Analisis Teknis AWE Network (AWE) Hari Ini

Halaman Analisis AWE Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AWE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis AWE Network di bawah ini.

Perubahan Harga AWE Network (AWE)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0558---3.45%-9.17%-3.42%
Ketahui selengkapnya tentang Harga AWE Network

Indikator Teknikal AWE Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari AWE Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 17
Netral 4
Beli 5
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 4Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.05568
0.05567
R2
0.05567
0.05566
R1
0.05566
0.05566
PP
0.05565
0.05565
S1
0.05564
0.05564
S2
0.05563
0.05564
S3
0.05562
0.05563

Sinyal Pasar AWE Network

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.00M
$1.76 M
$1.76 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.03 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal AWE Network

Aliran Masuk BersihHarga AWEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27$0.06 M0.06
2026-07-26$0.01 M0.06
2026-07-25-$0.01 M0.06
2026-07-24$0.01 M0.06
2026-07-23$0.01 M0.06

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar AWE Network (AWE) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume AWE Network secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
AWE/USDT
$0.05583
$0.05583$0.05583
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 AWE = 0.0558 USD

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