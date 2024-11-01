Analisis Teknis BUILDon (B) Hari Ini Halaman Analisis BUILDon menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari B. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis BUILDon di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga BUILDon (B) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.18788 -- -25.71% -19.67% +55.15%

Indikator Teknikal BUILDon

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari BUILDon di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 7 Netral 1 Beli 18 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 1 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.1885 0.1885 R2 0.1885 0.1885 R1 0.1885 0.1885 PP 0.1885 0.1885 S1 0.1885 0.1885 S2 0.1885 0.1885 S3 0.1885 0.1885

Sinyal Pasar BUILDon Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.07M $3.55 M $3.62 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $1.65 M Penjualan Aktif 3 Hari $1.65 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.27M Pembelian Aktif 7 Hari $6.89 M Penjualan Aktif 7 Hari $6.62 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal BUILDon Aliran Masuk Bersih Harga BUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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