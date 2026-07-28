Analisis Teknis BSquared Network (B2) Hari Ini Halaman Analisis BSquared Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari B2. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis BSquared Network di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga BSquared Network (B2) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.44126 -- -17.01% -15.84% -14.35%

Indikator Teknikal BSquared Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari BSquared Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 13 Netral 6 Beli 7 Moving Averages : Jual Jual 8 Netral 2 Beli 4 Indikator Teknis : Jual Jual 5 Netral 4 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.4456 0.4452 R2 0.4452 0.4448 R1 0.4448 0.4447 PP 0.4444 0.4444 S1 0.444 0.444 S2 0.4436 0.4439 S3 0.4432 0.4436

Sinyal Pasar BSquared Network Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.29M $3.10 M $3.39 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.59 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.60 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.04M Pembelian Aktif 7 Hari $7.04 M Penjualan Aktif 7 Hari $7.08 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal BSquared Network Aliran Masuk Bersih Harga B2USDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.44 2026-07-27 $0.00 M 0.44 2026-07-26 $0.00 M 0.43 2026-07-25 $0.00 M 0.44 2026-07-24 $0.00 M 0.41 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar BSquared Network (B2) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume BSquared Network secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam B2 / USDT $0.44136 $0.44136 $0.44136 0.00% 0.00% (USDT) Trade