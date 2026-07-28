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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang BSquared Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang BSquared Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis BSquared Network (B2) Hari Ini

Analisis Teknis BSquared Network (B2) Hari Ini

Halaman Analisis BSquared Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari B2. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis BSquared Network di bawah ini.

Perubahan Harga BSquared Network (B2)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.44126---17.01%-15.84%-14.35%
Ketahui selengkapnya tentang Harga BSquared Network

Indikator Teknikal BSquared Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari BSquared Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 13
Netral 6
Beli 7
Moving Averages:JualJual 8Netral 2Beli 4
Indikator Teknis:JualJual 5Netral 4Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.4456
0.4452
R2
0.4452
0.4448
R1
0.4448
0.4447
PP
0.4444
0.4444
S1
0.444
0.444
S2
0.4436
0.4439
S3
0.4432
0.4436

Sinyal Pasar BSquared Network

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.29M
$3.10 M
$3.39 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.59 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.60 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.04M
Pembelian Aktif 7 Hari
$7.04 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$7.08 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal BSquared Network

Aliran Masuk BersihHarga B2USDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.44
2026-07-27$0.00 M0.44
2026-07-26$0.00 M0.43
2026-07-25$0.00 M0.44
2026-07-24$0.00 M0.41

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume BSquared Network secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
B2/USDT
$0.44136
$0.44136$0.44136
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 B2 = 0.44126 USD

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