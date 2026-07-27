Analisis Teknis B3 Base (B3) Hari Ini Halaman Analisis B3 Base menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari B3. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis B3 Base di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga B3 Base (B3) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.000488 -- -7.58% -6.70% +84.15%

Indikator Teknikal B3 Base

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari B3 Base di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 13 Netral 2 Beli 11 Moving Averages : Netral Jual 6 Netral 0 Beli 8 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.0004824 0.0004822 R2 0.0004822 0.000482 R1 0.0004821 0.000482 PP 0.0004819 0.0004819 S1 0.0004818 0.0004817 S2 0.0004816 0.0004817 S3 0.0004815 0.0004816

Sinyal Pasar B3 Base Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -2.25M $13.52 M $15.77 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.05 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.04 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal B3 Base Aliran Masuk Bersih Harga B3USDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 $0.01 M 0.00 2026-07-26 $0.02 M 0.00 2026-07-25 -$0.01 M 0.00 2026-07-24 $0.00 M 0.00 2026-07-23 -$0.01 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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