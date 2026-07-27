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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang B3 Base, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang B3 Base, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis B3 Base (B3) Hari Ini

Analisis Teknis B3 Base (B3) Hari Ini

Halaman Analisis B3 Base menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari B3. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis B3 Base di bawah ini.

Perubahan Harga B3 Base (B3)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.000488---7.58%-6.70%+84.15%
Ketahui selengkapnya tentang Harga B3 Base

Indikator Teknikal B3 Base

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari B3 Base di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 13
Netral 2
Beli 11
Moving Averages:NetralJual 6Netral 0Beli 8
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0004824
0.0004822
R2
0.0004822
0.000482
R1
0.0004821
0.000482
PP
0.0004819
0.0004819
S1
0.0004818
0.0004817
S2
0.0004816
0.0004817
S3
0.0004815
0.0004816

Sinyal Pasar B3 Base

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-2.25M
$13.52 M
$15.77 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.05 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.04 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal B3 Base

Aliran Masuk BersihHarga B3USDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27$0.01 M0.00
2026-07-26$0.02 M0.00
2026-07-25-$0.01 M0.00
2026-07-24$0.00 M0.00
2026-07-23-$0.01 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar B3 Base (B3) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume B3 Base secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
B3/USDT
$0.000489
$0.000489$0.000489
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 B3 = 0.000488 USD

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