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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Babylon, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Babylon, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Babylon (BABY) Hari Ini

Analisis Teknis Babylon (BABY) Hari Ini

Halaman Analisis Babylon menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BABY. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Babylon di bawah ini.

Perubahan Harga Babylon (BABY)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01204---4.68%-5.20%-21.62%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Babylon

Indikator Teknikal Babylon

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Babylon di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 8
Netral 2
Beli 16
Moving Averages:Strong BuyJual 1Netral 0Beli 13
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01204
0.01204
R2
0.01204
0.01203
R1
0.01203
0.01203
PP
0.01203
0.01203
S1
0.01202
0.01202
S2
0.01202
0.01202
S3
0.01201
0.01202

Sinyal Pasar Babylon

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.17M
$5.07 M
$4.91 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.05M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.07 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.21 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.23 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Babylon

Aliran Masuk BersihHarga BABYUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27-$0.06 M0.01
2026-07-26$0.06 M0.01
2026-07-25-$0.01 M0.01
2026-07-24-$0.07 M0.01
2026-07-23-$0.03 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Babylon (BABY) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Babylon secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BABY/USDT
$0.01204
$0.01204$0.01204
0.00%
0.00% (USDT)
BABY/USDC
$0.01204
$0.01204$0.01204
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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BABY
USD
USD

1 BABY = 0.01204 USD

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