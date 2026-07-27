Analisis Teknis Babylon (BABY) Hari Ini Halaman Analisis Babylon menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BABY. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Babylon di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Babylon (BABY) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01204 -- -4.68% -5.20% -21.62%

Indikator Teknikal Babylon

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Babylon di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 8 Netral 2 Beli 16 Moving Averages : Strong Buy Jual 1 Netral 0 Beli 13 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01204 0.01204 R2 0.01204 0.01203 R1 0.01203 0.01203 PP 0.01203 0.01203 S1 0.01202 0.01202 S2 0.01202 0.01202 S3 0.01201 0.01202

Sinyal Pasar Babylon Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.17M $5.07 M $4.91 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.05M Pembelian Aktif 3 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.07 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.21 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.23 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Babylon Aliran Masuk Bersih Harga BABYUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 -$0.06 M 0.01 2026-07-26 $0.06 M 0.01 2026-07-25 -$0.01 M 0.01 2026-07-24 -$0.07 M 0.01 2026-07-23 -$0.03 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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