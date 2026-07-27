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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Comedian, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Comedian, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Comedian (BAN) Hari Ini

Analisis Teknis Comedian (BAN) Hari Ini

Halaman Analisis Comedian menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BAN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Comedian di bawah ini.

Perubahan Harga Comedian (BAN)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.07092---2.92%-2.39%-5.98%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Comedian

Indikator Teknikal Comedian

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Comedian di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 11
Netral 3
Beli 12
Moving Averages:BeliJual 4Netral 0Beli 10
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 3Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.07125
0.07121
R2
0.07121
0.07118
R1
0.07119
0.07117
PP
0.07115
0.07115
S1
0.07113
0.07112
S2
0.07109
0.07111
S3
0.07107
0.07109

Sinyal Pasar Comedian

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-1.25M
$7.76 M
$9.01 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.07 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.06 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.24 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.23 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Comedian

Aliran Masuk BersihHarga BANUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27$0.00 M0.07
2026-07-26$0.00 M0.07
2026-07-25-$0.03 M0.07
2026-07-24$0.02 M0.07
2026-07-23-$0.01 M0.07

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Comedian Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Comedian (BAN) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Comedian secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BAN/USDT
$0.07092
$0.07092$0.07092
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 BAN = 0.07092 USD

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