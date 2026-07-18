Analisis Teknis Banana (BANANAS31) Hari Ini Halaman Analisis Banana menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BANANAS31. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Banana di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Banana (BANANAS31) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.006909 -- -2.60% -14.74% -26.40%

Indikator Teknikal Banana

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Banana di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 13 Netral 5 Beli 8 Moving Averages : Strong Sell Jual 10 Netral 3 Beli 1 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.006897 0.006896 R2 0.006896 0.006896 R1 0.006896 0.006896 PP 0.006895 0.006895 S1 0.006895 0.006895 S2 0.006894 0.006895 S3 0.006894 0.006894

Sinyal Pasar Banana Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.95M $8.11 M $9.07 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $0.09 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.11 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.32 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.31 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Banana Aliran Masuk Bersih Harga BANANAS31USDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.01 2026-07-27 -$0.02 M 0.01 2026-07-26 -$0.02 M 0.01 2026-07-25 -$0.04 M 0.01 2026-07-24 -$0.03 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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