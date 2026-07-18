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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Banana, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Banana, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Banana (BANANAS31) Hari Ini

Analisis Teknis Banana (BANANAS31) Hari Ini

Halaman Analisis Banana menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BANANAS31. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Banana di bawah ini.

Perubahan Harga Banana (BANANAS31)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.006909---2.60%-14.74%-26.40%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Banana

Indikator Teknikal Banana

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Banana di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 13
Netral 5
Beli 8
Moving Averages:Strong SellJual 10Netral 3Beli 1
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.006897
0.006896
R2
0.006896
0.006896
R1
0.006896
0.006896
PP
0.006895
0.006895
S1
0.006895
0.006895
S2
0.006894
0.006895
S3
0.006894
0.006894

Sinyal Pasar Banana

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.95M
$8.11 M
$9.07 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.09 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.11 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.32 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.31 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Banana

Aliran Masuk BersihHarga BANANAS31USDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.01
2026-07-27-$0.02 M0.01
2026-07-26-$0.02 M0.01
2026-07-25-$0.04 M0.01
2026-07-24-$0.03 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Banana Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Banana (BANANAS31) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Banana secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BANANAS31/USDT
$0.006911
$0.006911$0.006911
0.00%
0.00% (USDT)
BANANAS31/USDC
$0.006905
$0.006905$0.006905
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator BANANAS31 ke USD

Jumlah

BANANAS31
BANANAS31
USD
USD

1 BANANAS31 = 0.006909 USD

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