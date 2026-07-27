Analisis Teknis Lorenzo Protocol (BANK) Hari Ini Halaman Analisis Lorenzo Protocol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BANK. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Lorenzo Protocol di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Lorenzo Protocol (BANK) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.291 -- +1.41% +686.91% +754.62%

Indikator Teknikal Lorenzo Protocol

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Lorenzo Protocol di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 20 Netral 1 Beli 5 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Netral Jual 6 Netral 1 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.29298 0.29209 R2 0.29209 0.29158 R1 0.29165 0.29127 PP 0.29076 0.29076 S1 0.29032 0.29025 S2 0.28943 0.28994 S3 0.28899 0.28943

Sinyal Pasar Lorenzo Protocol Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.73M $6.92 M $7.65 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 3.29M Pembelian Aktif 3 Hari $108.26 M Penjualan Aktif 3 Hari $104.97 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 2.06M Pembelian Aktif 7 Hari $322.39 M Penjualan Aktif 7 Hari $320.33 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Lorenzo Protocol Aliran Masuk Bersih Harga BANKUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 $3.80 M 0.33 2026-07-26 $0.58 M 0.38 2026-07-25 $0.73 M 0.30 2026-07-24 $2.02 M 0.30 2026-07-23 $0.23 M 0.26 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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