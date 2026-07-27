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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Lorenzo Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Lorenzo Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Lorenzo Protocol (BANK) Hari Ini

Analisis Teknis Lorenzo Protocol (BANK) Hari Ini

Halaman Analisis Lorenzo Protocol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BANK. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Lorenzo Protocol di bawah ini.

Perubahan Harga Lorenzo Protocol (BANK)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.291--+1.41%+686.91%+754.62%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Lorenzo Protocol

Indikator Teknikal Lorenzo Protocol

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Lorenzo Protocol di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 20
Netral 1
Beli 5
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:NetralJual 6Netral 1Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.29298
0.29209
R2
0.29209
0.29158
R1
0.29165
0.29127
PP
0.29076
0.29076
S1
0.29032
0.29025
S2
0.28943
0.28994
S3
0.28899
0.28943

Sinyal Pasar Lorenzo Protocol

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.73M
$6.92 M
$7.65 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
3.29M
Pembelian Aktif 3 Hari
$108.26 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$104.97 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
2.06M
Pembelian Aktif 7 Hari
$322.39 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$320.33 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Lorenzo Protocol

Aliran Masuk BersihHarga BANKUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27$3.80 M0.33
2026-07-26$0.58 M0.38
2026-07-25$0.73 M0.30
2026-07-24$2.02 M0.30
2026-07-23$0.23 M0.26

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Lorenzo Protocol Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Lorenzo Protocol (BANK) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Lorenzo Protocol secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BANK/USDT
$0.29081
$0.29081$0.29081
0.00%
0.00% (USDT)
BANK/USD1
$0.29075
$0.29075$0.29075
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 BANK = 0.291 USD

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