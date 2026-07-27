Analisis Teknis Lombard (BARD) Hari Ini Halaman Analisis Lombard menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BARD. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Lombard di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Lombard (BARD) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.1148 -- -7.20% -14.65% -59.60%

Indikator Teknikal Lombard

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Lombard di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 9 Netral 4 Beli 13 Moving Averages : Beli Jual 3 Netral 0 Beli 11 Indikator Teknis : Jual Jual 6 Netral 4 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.1145 0.1144 R2 0.1144 0.1143 R1 0.1143 0.1142 PP 0.1142 0.1142 S1 0.1141 0.1141 S2 0.114 0.114 S3 0.1139 0.114

Sinyal Pasar Lombard Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.86M $5.99 M $6.85 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $0.13 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.15 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.03M Pembelian Aktif 7 Hari $0.88 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.85 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Lombard Aliran Masuk Bersih Harga BARDUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 -$0.25 M 0.11 2026-07-26 $0.03 M 0.13 2026-07-25 -$0.09 M 0.13 2026-07-24 -$0.11 M 0.13 2026-07-23 -$0.39 M 0.13 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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