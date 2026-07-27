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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Lombard, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Lombard, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Lombard (BARD) Hari Ini

Analisis Teknis Lombard (BARD) Hari Ini

Halaman Analisis Lombard menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BARD. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Lombard di bawah ini.

Perubahan Harga Lombard (BARD)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.1148---7.20%-14.65%-59.60%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Lombard

Indikator Teknikal Lombard

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Lombard di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 9
Netral 4
Beli 13
Moving Averages:BeliJual 3Netral 0Beli 11
Indikator Teknis:JualJual 6Netral 4Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.1145
0.1144
R2
0.1144
0.1143
R1
0.1143
0.1142
PP
0.1142
0.1142
S1
0.1141
0.1141
S2
0.114
0.114
S3
0.1139
0.114

Sinyal Pasar Lombard

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.86M
$5.99 M
$6.85 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.13 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.15 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.03M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.88 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.85 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Lombard

Aliran Masuk BersihHarga BARDUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27-$0.25 M0.11
2026-07-26$0.03 M0.13
2026-07-25-$0.09 M0.13
2026-07-24-$0.11 M0.13
2026-07-23-$0.39 M0.13

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BARD/USDT
$0.1148
$0.1148$0.1148
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 BARD = 0.1148 USD

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