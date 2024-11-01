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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang BAS, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang BAS, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis BAS (BAS) Hari Ini

Analisis Teknis BAS (BAS) Hari Ini

Halaman Analisis BAS menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BAS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis BAS di bawah ini.

Perubahan Harga BAS (BAS)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.025733---9.58%-40.63%+91.82%
Ketahui selengkapnya tentang Harga BAS

Indikator Teknikal BAS

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari BAS di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 10
Netral 1
Beli 15
Moving Averages:BeliJual 3Netral 0Beli 11
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 1Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.025783
0.025778
R2
0.025778
0.025774
R1
0.025775
0.025772
PP
0.025769
0.025769
S1
0.025766
0.025765
S2
0.02576
0.025763
S3
0.025757
0.02576

Sinyal Pasar BAS

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.36M
$6.20 M
$6.56 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.07 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.34 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.35 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal BAS

Aliran Masuk BersihHarga BASUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar BAS (BAS) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume BAS secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BAS/USDT
$0.025733
$0.025733$0.025733
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 BAS = 0.025733 USD

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