Analisis Teknis BAS (BAS) Hari Ini Halaman Analisis BAS menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BAS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis BAS di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga BAS (BAS) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.025733 -- -9.58% -40.63% +91.82%

Indikator Teknikal BAS

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari BAS di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 10 Netral 1 Beli 15 Moving Averages : Beli Jual 3 Netral 0 Beli 11 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 1 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.025783 0.025778 R2 0.025778 0.025774 R1 0.025775 0.025772 PP 0.025769 0.025769 S1 0.025766 0.025765 S2 0.02576 0.025763 S3 0.025757 0.02576

Sinyal Pasar BAS Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.36M $6.20 M $6.56 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.07 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.34 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.35 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal BAS Aliran Masuk Bersih Harga BASUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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