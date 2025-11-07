BursaDEX+
Harga live Beacon DeFi hari ini adalah 0.0023 USD. Lacak informasi harga aktual BCN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BCN dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Beacon DeFi

Harga Beacon DeFi(BCN)

Harga Live 1 BCN ke USD:

$0.0023
+0.43%1D
USD
Grafik Harga Live Beacon DeFi (BCN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:28:16 (UTC+8)

Informasi Harga Beacon DeFi (BCN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00229
Low 24 Jam
$ 0.0023
High 24 Jam

$ 0.00229
$ 0.0023
--
--
+0.43%

+0.43%

-30.29%

-30.29%

Harga aktual Beacon DeFi (BCN) adalah $ 0.0023. Selama 24 jam terakhir, BCN diperdagangkan antara low $ 0.00229 dan high $ 0.0023, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBCN adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BCN telah berubah sebesar +0.43% selama 1 jam terakhir, +0.43% selama 24 jam, dan -30.29% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Beacon DeFi (BCN)

--
$ 219.80
$ 2.30M
--
1,000,000,000
BASE

Kapitalisasi Pasar Beacon DeFi saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 219.80. Suplai beredar BCN adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.30M.

Riwayat Harga Beacon DeFi (BCN) USD

Pantau perubahan harga Beacon DeFi untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000985+0.43%
30 Days$ -0.0027-54.00%
60 Hari$ -0.0027-54.00%
90 Hari$ -0.0027-54.00%
Perubahan Harga Beacon DeFi Hari Ini

Hari ini, BCN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000985 (+0.43%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Beacon DeFi 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0027 (-54.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Beacon DeFi 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BCN terlihat mengalami perubahan $ -0.0027 (-54.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Beacon DeFi 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0027 (-54.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Beacon DeFi (BCN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Beacon DeFi sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Beacon DeFi (BCN)

Beacon adalah platform DeFi lintas-rantai pertama yang sepenuhnya non-penitipan, yang menggabungkan keamanan penitipan mandiri dengan kenyamanan bursa terpusat. Dibangun di atas smart contract abstraksi akun terpadu, Beacon memungkinkan pengguna mengelola aset dan likuiditas dengan mulus di seluruh rantai bahkan jaringan non-kontrak pintar seperti Bitcoin dan ZCash. Agen otonom mengoptimalkan hasil dan perlindungan modal, sementara $BCN mendukung abstraksi gas, insentif likuiditas, operasi node, dan tata kelola/governance.

Beacon DeFi tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Beacon DeFi Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BCN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Beacon DeFi di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Beacon DeFi dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Beacon DeFi (USD)

Berapa nilai Beacon DeFi (BCN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Beacon DeFi (BCN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Beacon DeFi.

Cek prediksi harga Beacon DeFi sekarang!

Tokenomi Beacon DeFi (BCN)

Memahami tokenomi Beacon DeFi (BCN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BCN sekarang!

Cara membeli Beacon DeFi (BCN)

Ingin mengetahui cara membeli Beacon DeFi? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Beacon DeFi di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BCN ke Mata Uang Lokal

1 Beacon DeFi(BCN) ke VND
60.5245
1 Beacon DeFi(BCN) ke AUD
A$0.003542
1 Beacon DeFi(BCN) ke GBP
0.001748
1 Beacon DeFi(BCN) ke EUR
0.001978
1 Beacon DeFi(BCN) ke USD
$0.0023
1 Beacon DeFi(BCN) ke MYR
RM0.009614
1 Beacon DeFi(BCN) ke TRY
0.097037
1 Beacon DeFi(BCN) ke JPY
¥0.3519
1 Beacon DeFi(BCN) ke ARS
ARS$3.338151
1 Beacon DeFi(BCN) ke RUB
0.186875
1 Beacon DeFi(BCN) ke INR
0.203941
1 Beacon DeFi(BCN) ke IDR
Rp38.333318
1 Beacon DeFi(BCN) ke PHP
0.135562
1 Beacon DeFi(BCN) ke EGP
￡E.0.108767
1 Beacon DeFi(BCN) ke BRL
R$0.012282
1 Beacon DeFi(BCN) ke CAD
C$0.003243
1 Beacon DeFi(BCN) ke BDT
0.280623
1 Beacon DeFi(BCN) ke NGN
3.309332
1 Beacon DeFi(BCN) ke COP
$8.812243
1 Beacon DeFi(BCN) ke ZAR
R.0.039951
1 Beacon DeFi(BCN) ke UAH
0.096738
1 Beacon DeFi(BCN) ke TZS
T.Sh.5.6511
1 Beacon DeFi(BCN) ke VES
Bs0.5221
1 Beacon DeFi(BCN) ke CLP
$2.1689
1 Beacon DeFi(BCN) ke PKR
Rs0.650072
1 Beacon DeFi(BCN) ke KZT
1.209869
1 Beacon DeFi(BCN) ke THB
฿0.074474
1 Beacon DeFi(BCN) ke TWD
NT$0.071254
1 Beacon DeFi(BCN) ke AED
د.إ0.008441
1 Beacon DeFi(BCN) ke CHF
Fr0.00184
1 Beacon DeFi(BCN) ke HKD
HK$0.017871
1 Beacon DeFi(BCN) ke AMD
֏0.87952
1 Beacon DeFi(BCN) ke MAD
.د.م0.02139
1 Beacon DeFi(BCN) ke MXN
$0.042711
1 Beacon DeFi(BCN) ke SAR
ريال0.008625
1 Beacon DeFi(BCN) ke ETB
Br0.353947
1 Beacon DeFi(BCN) ke KES
KSh0.297022
1 Beacon DeFi(BCN) ke JOD
د.أ0.0016307
1 Beacon DeFi(BCN) ke PLN
0.008464
1 Beacon DeFi(BCN) ke RON
лв0.01012
1 Beacon DeFi(BCN) ke SEK
kr0.022011
1 Beacon DeFi(BCN) ke BGN
лв0.003887
1 Beacon DeFi(BCN) ke HUF
Ft0.769994
1 Beacon DeFi(BCN) ke CZK
0.048507
1 Beacon DeFi(BCN) ke KWD
د.ك0.0007038
1 Beacon DeFi(BCN) ke ILS
0.007521
1 Beacon DeFi(BCN) ke BOB
Bs0.01587
1 Beacon DeFi(BCN) ke AZN
0.00391
1 Beacon DeFi(BCN) ke TJS
SM0.021206
1 Beacon DeFi(BCN) ke GEL
0.006233
1 Beacon DeFi(BCN) ke AOA
Kz2.108157
1 Beacon DeFi(BCN) ke BHD
.د.ب0.0008671
1 Beacon DeFi(BCN) ke BMD
$0.0023
1 Beacon DeFi(BCN) ke DKK
kr0.014881
1 Beacon DeFi(BCN) ke HNL
L0.060582
1 Beacon DeFi(BCN) ke MUR
0.105662
1 Beacon DeFi(BCN) ke NAD
$0.039951
1 Beacon DeFi(BCN) ke NOK
kr0.023437
1 Beacon DeFi(BCN) ke NZD
$0.004071
1 Beacon DeFi(BCN) ke PAB
B/.0.0023
1 Beacon DeFi(BCN) ke PGK
K0.00966
1 Beacon DeFi(BCN) ke QAR
ر.ق0.008372
1 Beacon DeFi(BCN) ke RSD
дин.0.233634
1 Beacon DeFi(BCN) ke UZS
soʻm27.710837
1 Beacon DeFi(BCN) ke ALL
L0.192855
1 Beacon DeFi(BCN) ke ANG
ƒ0.004117
1 Beacon DeFi(BCN) ke AWG
ƒ0.00414
1 Beacon DeFi(BCN) ke BBD
$0.0046
1 Beacon DeFi(BCN) ke BAM
KM0.003887
1 Beacon DeFi(BCN) ke BIF
Fr6.7827
1 Beacon DeFi(BCN) ke BND
$0.00299
1 Beacon DeFi(BCN) ke BSD
$0.0023
1 Beacon DeFi(BCN) ke JMD
$0.368805
1 Beacon DeFi(BCN) ke KHR
9.236938
1 Beacon DeFi(BCN) ke KMF
Fr0.966
1 Beacon DeFi(BCN) ke LAK
49.999999
1 Beacon DeFi(BCN) ke LKR
රු0.701201
1 Beacon DeFi(BCN) ke MDL
L0.0391
1 Beacon DeFi(BCN) ke MGA
Ar10.36035
1 Beacon DeFi(BCN) ke MOP
P0.0184
1 Beacon DeFi(BCN) ke MVR
0.03542
1 Beacon DeFi(BCN) ke MWK
MK3.993053
1 Beacon DeFi(BCN) ke MZN
MT0.147085
1 Beacon DeFi(BCN) ke NPR
रु0.32591
1 Beacon DeFi(BCN) ke PYG
16.3116
1 Beacon DeFi(BCN) ke RWF
Fr3.3373
1 Beacon DeFi(BCN) ke SBD
$0.018929
1 Beacon DeFi(BCN) ke SCR
0.0322
1 Beacon DeFi(BCN) ke SRD
$0.08855
1 Beacon DeFi(BCN) ke SVC
$0.020102
1 Beacon DeFi(BCN) ke SZL
L0.039928
1 Beacon DeFi(BCN) ke TMT
m0.00805
1 Beacon DeFi(BCN) ke TND
د.ت0.0068057
1 Beacon DeFi(BCN) ke TTD
$0.015571
1 Beacon DeFi(BCN) ke UGX
Sh8.0408
1 Beacon DeFi(BCN) ke XAF
Fr1.3064
1 Beacon DeFi(BCN) ke XCD
$0.00621
1 Beacon DeFi(BCN) ke XOF
Fr1.3064
1 Beacon DeFi(BCN) ke XPF
Fr0.2369
1 Beacon DeFi(BCN) ke BWP
P0.030935
1 Beacon DeFi(BCN) ke BZD
$0.004623
1 Beacon DeFi(BCN) ke CVE
$0.220432
1 Beacon DeFi(BCN) ke DJF
Fr0.4071
1 Beacon DeFi(BCN) ke DOP
$0.147913
1 Beacon DeFi(BCN) ke DZD
د.ج0.300058
1 Beacon DeFi(BCN) ke FJD
$0.005244
1 Beacon DeFi(BCN) ke GNF
Fr19.9985
1 Beacon DeFi(BCN) ke GTQ
Q0.017618
1 Beacon DeFi(BCN) ke GYD
$0.481068
1 Beacon DeFi(BCN) ke ISK
kr0.2898

Sumber Daya Beacon DeFi

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Beacon DeFi, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Beacon DeFi
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Beacon DeFi

Berapa nilai Beacon DeFi (BCN) hari ini?
Harga live BCN dalam USD adalah 0.0023 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BCN ke USD saat ini?
Harga BCN ke USD saat ini adalah $ 0.0023. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Beacon DeFi?
Kapitalisasi pasar BCN adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BCN?
Suplai beredar BCN adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BCN?
BCN mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BCN?
BCN mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan BCN?
Volume perdagangan 24 jam live BCN adalah $ 219.80 USD.
Akankah harga BCN naik lebih tinggi tahun ini?
BCN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BCN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Beacon DeFi (BCN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

