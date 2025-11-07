Apa yang dimaksud dengan Beacon DeFi (BCN)

Beacon adalah platform DeFi lintas-rantai pertama yang sepenuhnya non-penitipan, yang menggabungkan keamanan penitipan mandiri dengan kenyamanan bursa terpusat. Dibangun di atas smart contract abstraksi akun terpadu, Beacon memungkinkan pengguna mengelola aset dan likuiditas dengan mulus di seluruh rantai bahkan jaringan non-kontrak pintar seperti Bitcoin dan ZCash. Agen otonom mengoptimalkan hasil dan perlindungan modal, sementara $BCN mendukung abstraksi gas, insentif likuiditas, operasi node, dan tata kelola/governance.

Prediksi Harga Beacon DeFi (USD)

Berapa nilai Beacon DeFi (BCN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Beacon DeFi (BCN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Beacon DeFi.

Tokenomi Beacon DeFi (BCN)

Memahami tokenomi Beacon DeFi (BCN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BCN sekarang!

Sumber Daya Beacon DeFi

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Beacon DeFi, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Beacon DeFi Berapa nilai Beacon DeFi (BCN) hari ini? Harga live BCN dalam USD adalah 0.0023 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BCN ke USD saat ini? $ 0.0023 . Cobalah Harga BCN ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Beacon DeFi? Kapitalisasi pasar BCN adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BCN? Suplai beredar BCN adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BCN? BCN mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BCN? BCN mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan BCN? Volume perdagangan 24 jam live BCN adalah $ 219.80 USD . Akankah harga BCN naik lebih tinggi tahun ini? BCN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BCN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Beacon DeFi (BCN)

