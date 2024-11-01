Analisis Teknis Audiera (BEAT) Hari Ini Halaman Analisis Audiera menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BEAT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Audiera di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Audiera (BEAT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $2.99915 -- +19.61% +24.96% +418.27%

Indikator Teknikal Audiera

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Audiera di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 21 Netral 1 Beli 4 Moving Averages : Strong Sell Jual 13 Netral 0 Beli 1 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 1 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 3.0226 3.0133 R2 3.0133 3.006 R1 3.0036 3.0015 PP 2.9943 2.9943 S1 2.9846 2.987 S2 2.9753 2.9825 S3 2.9656 2.9753

Sinyal Pasar Audiera Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.57M $6.10 M $6.67 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.39M Pembelian Aktif 3 Hari $31.86 M Penjualan Aktif 3 Hari $31.47 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.08M Pembelian Aktif 7 Hari $72.20 M Penjualan Aktif 7 Hari $72.12 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Audiera Aliran Masuk Bersih Harga BEATUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Audiera (BEAT) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Audiera secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam BEAT / USDT $2.99915 $2.99915 $2.99915 0.00% 0.00% (USDT) Trade