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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Audiera, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Audiera, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Audiera (BEAT) Hari Ini

Analisis Teknis Audiera (BEAT) Hari Ini

Halaman Analisis Audiera menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BEAT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Audiera di bawah ini.

Perubahan Harga Audiera (BEAT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$2.99915--+19.61%+24.96%+418.27%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Audiera

Indikator Teknikal Audiera

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Audiera di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Sell
Jual 21
Netral 1
Beli 4
Moving Averages:Strong SellJual 13Netral 0Beli 1
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 1Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
3.0226
3.0133
R2
3.0133
3.006
R1
3.0036
3.0015
PP
2.9943
2.9943
S1
2.9846
2.987
S2
2.9753
2.9825
S3
2.9656
2.9753

Sinyal Pasar Audiera

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.57M
$6.10 M
$6.67 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.39M
Pembelian Aktif 3 Hari
$31.86 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$31.47 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.08M
Pembelian Aktif 7 Hari
$72.20 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$72.12 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Audiera

Aliran Masuk BersihHarga BEATUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Audiera (BEAT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Audiera secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BEAT/USDT
$2.99915
$2.99915$2.99915
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 BEAT = 2.99915 USD

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