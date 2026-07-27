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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang BERA, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang BERA, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis BERA (BERA) Hari Ini

Analisis Teknis BERA (BERA) Hari Ini

Halaman Analisis BERA menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BERA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis BERA di bawah ini.

Perubahan Harga BERA (BERA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.1749---5.77%-16.40%-54.36%
Ketahui selengkapnya tentang Harga BERA

Indikator Teknikal BERA

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari BERA di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 7
Netral 2
Beli 17
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.175
0.175
R2
0.175
0.1749
R1
0.1748
0.1748
PP
0.1747
0.1747
S1
0.1746
0.1747
S2
0.1745
0.1746
S3
0.1744
0.1745

Sinyal Pasar BERA

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.06M
$4.49 M
$4.43 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.22 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.22 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.03M
Pembelian Aktif 7 Hari
$1.02 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$1.00 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal BERA

Aliran Masuk BersihHarga BERAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27-$0.04 M0.17
2026-07-26-$0.06 M0.18
2026-07-25$0.04 M0.18
2026-07-24-$0.23 M0.18
2026-07-23$0.16 M0.19

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar BERA (BERA) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume BERA secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BERA/USDT
$0.175
$0.175$0.175
0.00%
0.00% (USDT)
BERA/USDC
$0.1746
$0.1746$0.1746
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 BERA = 0.1749 USD

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