Tabel Konversi BETURA ke Thai Baht
- 1 BETURA0.00 THB
- 2 BETURA0.00 THB
- 3 BETURA0.00 THB
- 4 BETURA0.00 THB
- 5 BETURA0.00 THB
- 6 BETURA0.00 THB
- 7 BETURA0.00 THB
- 8 BETURA0.00 THB
- 9 BETURA0.00 THB
- 10 BETURA0.00 THB
- 50 BETURA0.01 THB
- 100 BETURA0.01 THB
- 1,000 BETURA0.11 THB
- 5,000 BETURA0.53 THB
- 10,000 BETURA1.07 THB
Tabel di atas menampilkan konversi aktual BETURA ke Thai Baht (BETURA ke THB) di berbagai rentang nilai, dari 1 BETURA hingga 10,000 BETURA. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah BETURA yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar THB terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah BETURA ke THB khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi THB ke BETURA
- 1 THB9,366 BETURA
- 2 THB18,733 BETURA
- 3 THB28,100 BETURA
- 4 THB37,466 BETURA
- 5 THB46,833 BETURA
- 6 THB56,200 BETURA
- 7 THB65,566 BETURA
- 8 THB74,933 BETURA
- 9 THB84,300 BETURA
- 10 THB93,666 BETURA
- 50 THB468,334 BETURA
- 100 THB936,668 BETURA
- 1,000 THB9,366,686 BETURA
- 5,000 THB46,833,434 BETURA
- 10,000 THB93,666,868 BETURA
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Thai Baht ke BETURA (THB ke BETURA) di berbagai rentang jumlah, dari 1 THB hingga 10,000 THB. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah BETURA yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah THB yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
BETURA (BETURA) saat ini diperdagangkan seharga ฿ 0.00 THB , yang mencerminkan perubahan -2.02% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ฿1.87K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ฿-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman BETURA Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
1.87K
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-2.02%
Perubahan Harga (1 Hari)
฿ 0.00000367
High 24 Jam
฿ 0.00000338
Low 24 Jam
Grafik tren BETURA ke THB di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi BETURA terhadap THB. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga BETURA saat ini.
Ringkasan Konversi BETURA ke THB
Per | 1 BETURA = 0.00 THB | 1 THB = 9,366 BETURA
Kurs untuk 1 BETURA ke THB hari ini adalah 0.00 THB.
Pembelian 5 BETURA akan dikenai biaya 0.00 THB, sedangkan 10 BETURA memiliki nilai 0.00 THB.
1 THB dapat di-trade dengan 9,366 BETURA.
50 THB dapat dikonversi ke 468,334 BETURA, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 BETURA ke THB telah berubah sebesar -24.22% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -2.02%, sehingga mencapai high senilai 0.00011592133148718359 THB dan low senilai 0.00010676133526612547 THB.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 BETURA adalah 0.0006010852692646058 THB yang menunjukkan perubahan -82.24% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, BETURA telah berubah sebesar -0.03937598099688087 THB, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -99.73% pada nilainya.
Semua Tentang BETURA (BETURA)
Setelah menghitung harga BETURA (BETURA), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang BETURA langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan BETURA. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli BETURA, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga BETURA ke THB
Dalam 24 jam terakhir, BETURA (BETURA) telah berfluktuasi antara 0.00010676133526612547 THB dan 0.00011592133148718359 THB, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.00010676133526612547 THB dan high 0.00014119028657975767 THB. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas BETURA ke THB secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|฿ 0
|฿ 0
|฿ 0
|฿ 0
|Low
|฿ 0
|฿ 0
|฿ 0
|฿ 0
|Rata-rata
|฿ 0
|฿ 0
|฿ 0
|฿ 0
|Volatilitas
|+7.92%
|+24.44%
|+92.28%
|+452.45%
|Perubahan
|-7.65%
|-24.21%
|-82.23%
|-99.72%
Prakiraan Harga BETURA dalam THB untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga BETURA dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan BETURA ke THB untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga BETURA untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, BETURA dapat mencapai sekitar ฿0.00THB, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga BETURA untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, BETURA mungkin naik menjadi sekitar ฿0.00 THB, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga BETURA kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan BETURA yang Tersedia di MEXC
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot BETURA, yang mencakup pasar tempat BETURA dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual BETURA pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures BETURA dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures BETURA untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli BETURA
Ingin menambahkan BETURA ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli BETURA › atau Mulai sekarang ›
BETURA dan THB dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
BETURA (BETURA) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga BETURA
- Harga Saat Ini (USD): $0.00000338
- Perubahan 7 Hari: -24.22%
- Tren 30 Hari: -82.24%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk BETURA, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke THB, harga USD BETURA tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga BETURA] [BETURA ke USD]
Thai Baht (THB) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (THB/USD): 0.03165053955624298
- Perubahan 7 Hari: +2.50%
- Tren 30 Hari: +2.50%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- THB yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah BETURA yang sama.
- THB yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli BETURA dengan THB secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs BETURA ke THB?
Kurs antara BETURA (BETURA) dan Thai Baht (THB) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam BETURA, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs BETURA ke THB. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit THB memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal THB
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan THB. Ketika THB melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti BETURA, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti BETURA, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap BETURA dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke THB.
Konversikan BETURA ke THB Seketika
Gunakan konverter BETURA ke THB kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi BETURA ke THB?
Masukkan Jumlah BETURA
Mulailah dengan memasukkan jumlah BETURA yang ingin Anda konversi ke THB menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs BETURA ke THB Secara Live
Lihat kurs BETURA ke THB yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang BETURA dan THB.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan BETURA ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli BETURA dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs BETURA ke THB dihitung?
Perhitungan kurs BETURA ke THB didasarkan pada nilai BETURA saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke THB menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs BETURA ke THB begitu sering berubah?
Kurs BETURA ke THB sangat sering berubah karena BETURA dan Thai Baht terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs BETURA ke THB yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs BETURA ke THB dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs BETURA ke THB dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan BETURA ke THB atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi BETURA ke THB dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren BETURA terhadap THB dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga BETURA terhadap THB dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar BETURA ke THB?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan THB, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun BETURA tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs BETURA ke THB?
Halving BETURA, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs BETURA ke THB.
Bisakah saya membandingkan kurs BETURA ke THB dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs BETURA keTHB wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs BETURA ke THB sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga BETURA, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi BETURA ke THB dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas THB dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target BETURA ke THB dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi BETURA dan Thai Baht?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk BETURA dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan BETURA ke THB dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan THB Anda ke BETURA dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah BETURA ke THB merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga BETURA dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar BETURA ke THB dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs BETURA ke THB selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai THB terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs BETURA ke THB yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
