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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang BIO Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang BIO Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis BIO Protocol (BIO) Hari Ini

Analisis Teknis BIO Protocol (BIO) Hari Ini

Halaman Analisis BIO Protocol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BIO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis BIO Protocol di bawah ini.

Perubahan Harga BIO Protocol (BIO)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.02566---1.50%-12.46%-24.18%
Ketahui selengkapnya tentang Harga BIO Protocol

Indikator Teknikal BIO Protocol

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari BIO Protocol di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 8
Netral 3
Beli 15
Moving Averages:Strong BuyJual 1Netral 1Beli 12
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.02566
0.02565
R2
0.02565
0.02564
R1
0.02564
0.02564
PP
0.02563
0.02563
S1
0.02562
0.02562
S2
0.02561
0.02562
S3
0.0256
0.02561

Sinyal Pasar BIO Protocol

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.26M
$5.70 M
$5.44 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.04 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.19 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.19 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal BIO Protocol

Aliran Masuk BersihHarga BIOUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27-$0.01 M0.03
2026-07-26-$0.02 M0.03
2026-07-25-$0.21 M0.03
2026-07-24-$0.04 M0.03
2026-07-23-$0.11 M0.03

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi BIO Protocol Selengkapnya

Perdagangkan Pasar BIO Protocol (BIO) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume BIO Protocol secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BIO/USDT
$0.02567
$0.02567$0.02567
0.00%
0.00% (USDT)
BIO/USDC
$0.02563
$0.02563$0.02563
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 BIO = 0.02566 USD

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