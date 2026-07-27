Analisis Teknis BIO Protocol (BIO) Hari Ini Halaman Analisis BIO Protocol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BIO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis BIO Protocol di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga BIO Protocol (BIO) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.02566 -- -1.50% -12.46% -24.18%

Indikator Teknikal BIO Protocol

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari BIO Protocol di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 8 Netral 3 Beli 15 Moving Averages : Strong Buy Jual 1 Netral 1 Beli 12 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.02566 0.02565 R2 0.02565 0.02564 R1 0.02564 0.02564 PP 0.02563 0.02563 S1 0.02562 0.02562 S2 0.02561 0.02562 S3 0.0256 0.02561

Sinyal Pasar BIO Protocol Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.26M $5.70 M $5.44 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.04 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.19 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.19 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal BIO Protocol Aliran Masuk Bersih Harga BIOUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 -$0.01 M 0.03 2026-07-26 -$0.02 M 0.03 2026-07-25 -$0.21 M 0.03 2026-07-24 -$0.04 M 0.03 2026-07-23 -$0.11 M 0.03 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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