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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Blast, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Blast, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Blast (BLAST) Hari Ini

Analisis Teknis Blast (BLAST) Hari Ini

Halaman Analisis Blast menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BLAST. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Blast di bawah ini.

Perubahan Harga Blast (BLAST)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0002648---5.90%-5.26%-46.43%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Blast

Indikator Teknikal Blast

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Blast di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 7
Netral 3
Beli 16
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 2Beli 12
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 1Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0002657
0.0002656
R2
0.0002656
0.0002656
R1
0.0002656
0.0002656
PP
0.0002655
0.0002655
S1
0.0002655
0.0002655
S2
0.0002654
0.0002655
S3
0.0002654
0.0002654

Sinyal Pasar Blast

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.10M
$1.14 M
$1.24 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.02 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.05 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Blast

Aliran Masuk BersihHarga BLASTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27-$0.03 M0.00
2026-07-26$0.00 M0.00
2026-07-25-$0.01 M0.00
2026-07-24$0.00 M0.00
2026-07-23$0.00 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Blast Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Blast (BLAST) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Blast secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BLAST/USDT
$0.0002648
$0.0002648$0.0002648
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 BLAST = 0.0002648 USD

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