Tabel Konversi BlockBuddies ke British Pound Sterling
Tabel Konversi BLBD ke GBP
- 1 BLBD0.00 GBP
- 2 BLBD0.00 GBP
- 3 BLBD0.00 GBP
- 4 BLBD0.00 GBP
- 5 BLBD0.00 GBP
- 6 BLBD0.00 GBP
- 7 BLBD0.00 GBP
- 8 BLBD0.00 GBP
- 9 BLBD0.00 GBP
- 10 BLBD0.00 GBP
- 50 BLBD0.00 GBP
- 100 BLBD0.01 GBP
- 1,000 BLBD0.05 GBP
- 5,000 BLBD0.27 GBP
- 10,000 BLBD0.54 GBP
Tabel di atas menampilkan konversi aktual BlockBuddies ke British Pound Sterling (BLBD ke GBP) di berbagai rentang nilai, dari 1 BLBD hingga 10,000 BLBD. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah BLBD yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar GBP terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah BLBD ke GBP khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi GBP ke BLBD
- 1 GBP18,410 BLBD
- 2 GBP36,820 BLBD
- 3 GBP55,230 BLBD
- 4 GBP73,640 BLBD
- 5 GBP92,050 BLBD
- 6 GBP110,460 BLBD
- 7 GBP128,870 BLBD
- 8 GBP147,280 BLBD
- 9 GBP165,690 BLBD
- 10 GBP184,100 BLBD
- 50 GBP920,504 BLBD
- 100 GBP1,841,008 BLBD
- 1,000 GBP18,410,082 BLBD
- 5,000 GBP92,050,410 BLBD
- 10,000 GBP184,100,820 BLBD
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual British Pound Sterling ke BlockBuddies (GBP ke BLBD) di berbagai rentang jumlah, dari 1 GBP hingga 10,000 GBP. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah BlockBuddies yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah GBP yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
BlockBuddies (BLBD) saat ini diperdagangkan seharga £ 0.00 GBP , yang mencerminkan perubahan 0.00% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai £1.55 dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar £-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman BlockBuddies Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
1.55
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
0.00%
Perubahan Harga (1 Hari)
£ 0.0000725
High 24 Jam
£ 0.0000725
Low 24 Jam
Grafik tren BLBD ke GBP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi BlockBuddies terhadap GBP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga BlockBuddies saat ini.
Ringkasan Konversi BLBD ke GBP
Per | 1 BLBD = 0.00 GBP | 1 GBP = 18,410 BLBD
Kurs untuk 1 BLBD ke GBP hari ini adalah 0.00 GBP.
Pembelian 5 BLBD akan dikenai biaya 0.00 GBP, sedangkan 10 BLBD memiliki nilai 0.00 GBP.
1 GBP dapat di-trade dengan 18,410 BLBD.
50 GBP dapat dikonversi ke 920,504 BLBD, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 BLBD ke GBP telah berubah sebesar +198.35% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.00%, sehingga mencapai high senilai 0.000054318063206726586 GBP dan low senilai 0.000054318063206726586 GBP.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 BLBD adalah 0.00008091518381139961 GBP yang menunjukkan perubahan -32.88% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, BLBD telah berubah sebesar -0.09359751505183911 GBP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -99.95% pada nilainya.
Semua Tentang BlockBuddies (BLBD)
Setelah menghitung harga BlockBuddies (BLBD), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang BlockBuddies langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan BLBD. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli BlockBuddies, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga BLBD ke GBP
Dalam 24 jam terakhir, BlockBuddies (BLBD) telah berfluktuasi antara 0.000054318063206726586 GBP dan 0.000054318063206726586 GBP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.00001820591635756491 GBP dan high 0.00007492146649203667 GBP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas BLBD ke GBP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|£ 0
|£ 0
|£ 0
|£ 374.6
|Low
|£ 0
|£ 0
|£ 0
|£ 0
|Rata-rata
|£ 0
|£ 0
|£ 0
|£ 0.23
|Volatilitas
|0.00%
|+311.52%
|+84.91%
|+399,999.99%
|Perubahan
|0.00%
|+198.35%
|-32.87%
|-99.94%
Prakiraan Harga BlockBuddies dalam GBP untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga BlockBuddies dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan BLBD ke GBP untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga BLBD untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, BlockBuddies dapat mencapai sekitar £0.00GBP, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga BLBD untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, BLBD mungkin naik menjadi sekitar £0.00 GBP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga BlockBuddies kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan BLBD yang Tersedia di MEXC
BLBD/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot BLBD, yang mencakup pasar tempat BlockBuddies dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual BLBD pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures BLBD dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures BlockBuddies untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli BlockBuddies
Ingin menambahkan BlockBuddies ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli BlockBuddies › atau Mulai sekarang ›
BLBD dan GBP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
BlockBuddies (BLBD) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga BlockBuddies
- Harga Saat Ini (USD): $0.0000725
- Perubahan 7 Hari: +198.35%
- Tren 30 Hari: -32.88%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk BLBD, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke GBP, harga USD BLBD tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga BLBD] [BLBD ke USD]
British Pound Sterling (GBP) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (GBP/USD): 1.3344507133973513
- Perubahan 7 Hari: +1.38%
- Tren 30 Hari: +1.38%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- GBP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah BLBD yang sama.
- GBP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli BLBD dengan GBP secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs BLBD ke GBP?
Kurs antara BlockBuddies (BLBD) dan British Pound Sterling (GBP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam BLBD, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs BLBD ke GBP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit GBP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal GBP
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan GBP. Ketika GBP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti BLBD, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti BlockBuddies, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap BLBD dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke GBP.
Konversikan BLBD ke GBP Seketika
Gunakan konverter BLBD ke GBP kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi BLBD ke GBP?
Masukkan Jumlah BLBD
Mulailah dengan memasukkan jumlah BLBD yang ingin Anda konversi ke GBP menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs BLBD ke GBP Secara Live
Lihat kurs BLBD ke GBP yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang BLBD dan GBP.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan BLBD ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli BLBD dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs BLBD ke GBP dihitung?
Perhitungan kurs BLBD ke GBP didasarkan pada nilai BLBD saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke GBP menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs BLBD ke GBP begitu sering berubah?
Kurs BLBD ke GBP sangat sering berubah karena BlockBuddies dan British Pound Sterling terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs BLBD ke GBP yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs BLBD ke GBP dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs BLBD ke GBP dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan BLBD ke GBP atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi BLBD ke GBP dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren BLBD terhadap GBP dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga BLBD terhadap GBP dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar BLBD ke GBP?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan GBP, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun BLBD tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs BLBD ke GBP?
Halving BlockBuddies, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs BLBD ke GBP.
Bisakah saya membandingkan kurs BLBD ke GBP dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs BLBD keGBP wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs BLBD ke GBP sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga BlockBuddies, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi BLBD ke GBP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas GBP dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target BLBD ke GBP dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi BlockBuddies dan British Pound Sterling?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk BlockBuddies dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan BLBD ke GBP dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan GBP Anda ke BLBD dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah BLBD ke GBP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga BLBD dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar BLBD ke GBP dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs BLBD ke GBP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai GBP terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs BLBD ke GBP yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.