Analisis Teknis Bless (BLESS) Hari Ini Halaman Analisis Bless menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BLESS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Bless di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Bless (BLESS) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.008464 -- -7.28% +9.97% +38.09%

Indikator Teknikal Bless

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Bless di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 9 Netral 2 Beli 15 Moving Averages : Netral Jual 6 Netral 0 Beli 8 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.008499 0.008496 R2 0.008496 0.008495 R1 0.008495 0.008494 PP 0.008492 0.008492 S1 0.008491 0.008491 S2 0.008488 0.00849 S3 0.008487 0.008488

Sinyal Pasar Bless Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.24M $5.11 M $5.35 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.04M Pembelian Aktif 3 Hari $0.67 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.71 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $4.66 M Penjualan Aktif 7 Hari $4.68 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Bless Aliran Masuk Bersih Harga BLESSUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 $0.00 M 0.01 2026-07-26 $0.00 M 0.01 2026-07-25 $0.00 M 0.01 2026-07-24 $0.00 M 0.01 2026-07-23 $0.00 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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