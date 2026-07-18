Analisis Teknis BluWhale AI (BLUAI) Hari Ini Halaman Analisis BluWhale AI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BLUAI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis BluWhale AI di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga BluWhale AI (BLUAI) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.012048 -- -5.11% -12.99% +6.05%

Indikator Teknikal BluWhale AI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari BluWhale AI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 3 Netral 3 Beli 20 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 3 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.012131 0.012131 R2 0.012131 0.012129 R1 0.012129 0.012129 PP 0.012128 0.012128 S1 0.012126 0.012126 S2 0.012125 0.012126 S3 0.012123 0.012125

Sinyal Pasar BluWhale AI Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.76M $5.93 M $6.70 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.04 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.20 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.21 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal BluWhale AI Aliran Masuk Bersih Harga BLUAIUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.01 2026-07-27 $0.00 M 0.01 2026-07-26 $0.00 M 0.01 2026-07-25 $0.00 M 0.01 2026-07-24 $0.00 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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