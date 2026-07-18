Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang BluWhale AI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang BluWhale AI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang BLUAI

Info Harga BLUAI

Penjelasan BLUAI

Whitepaper BLUAI

Situs Web Resmi BLUAI

Tokenomi BLUAI

Prakiraan Harga BLUAI

Riwayat BLUAI

Panduan Membeli BLUAI

Konverter BLUAI ke Mata Uang Fiat

Spot BLUAI

Futures USDT-M BLUAI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis BluWhale AI (BLUAI) Hari Ini

Analisis Teknis BluWhale AI (BLUAI) Hari Ini

Halaman Analisis BluWhale AI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BLUAI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis BluWhale AI di bawah ini.

Perubahan Harga BluWhale AI (BLUAI)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.012048---5.11%-12.99%+6.05%
Ketahui selengkapnya tentang Harga BluWhale AI

Indikator Teknikal BluWhale AI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari BluWhale AI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 3
Netral 3
Beli 20
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 3Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.012131
0.012131
R2
0.012131
0.012129
R1
0.012129
0.012129
PP
0.012128
0.012128
S1
0.012126
0.012126
S2
0.012125
0.012126
S3
0.012123
0.012125

Sinyal Pasar BluWhale AI

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.76M
$5.93 M
$6.70 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.04 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.20 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.21 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal BluWhale AI

Aliran Masuk BersihHarga BLUAIUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.01
2026-07-27$0.00 M0.01
2026-07-26$0.00 M0.01
2026-07-25$0.00 M0.01
2026-07-24$0.00 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi BluWhale AI Selengkapnya

Perdagangkan Pasar BluWhale AI (BLUAI) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume BluWhale AI secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BLUAI/USDT
$0.012048
$0.012048$0.012048
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator BLUAI ke USD

Jumlah

BLUAI
BLUAI
USD
USD

1 BLUAI = 0.012048 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.