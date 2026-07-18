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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Bubblemaps, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Bubblemaps, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Bubblemaps (BMT) Hari Ini

Analisis Teknis Bubblemaps (BMT) Hari Ini

Halaman Analisis Bubblemaps menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BMT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Bubblemaps di bawah ini.

Perubahan Harga Bubblemaps (BMT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01158---3.59%-0.86%-26.15%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Bubblemaps

Indikator Teknikal Bubblemaps

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Bubblemaps di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 4
Netral 6
Beli 16
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 6Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01158
0.01157
R2
0.01157
0.01157
R1
0.01157
0.01157
PP
0.01156
0.01156
S1
0.01156
0.01156
S2
0.01155
0.01156
S3
0.01155
0.01155

Sinyal Pasar Bubblemaps

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.48M
$5.95 M
$6.43 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.02 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.11 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.11 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Bubblemaps

Aliran Masuk BersihHarga BMTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.01
2026-07-27-$0.03 M0.01
2026-07-26-$0.02 M0.01
2026-07-25-$0.05 M0.01
2026-07-24-$0.04 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Bubblemaps (BMT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Bubblemaps secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BMT/USDT
$0.01158
$0.01158$0.01158
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 BMT = 0.01158 USD

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