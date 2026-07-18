Analisis Teknis Bubblemaps (BMT) Hari Ini Halaman Analisis Bubblemaps menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BMT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Bubblemaps di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Bubblemaps (BMT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01158 -- -3.59% -0.86% -26.15%

Indikator Teknikal Bubblemaps

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Bubblemaps di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 4 Netral 6 Beli 16 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 6 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01158 0.01157 R2 0.01157 0.01157 R1 0.01157 0.01157 PP 0.01156 0.01156 S1 0.01156 0.01156 S2 0.01155 0.01156 S3 0.01155 0.01155

Sinyal Pasar Bubblemaps Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.48M $5.95 M $6.43 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.02 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.11 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.11 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Bubblemaps Aliran Masuk Bersih Harga BMTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.01 2026-07-27 -$0.03 M 0.01 2026-07-26 -$0.02 M 0.01 2026-07-25 -$0.05 M 0.01 2026-07-24 -$0.04 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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