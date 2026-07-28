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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang BOB, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang BOB, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis BOB (BOB) Hari Ini

Analisis Teknis BOB (BOB) Hari Ini

Halaman Analisis BOB menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BOB. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis BOB di bawah ini.

Perubahan Harga BOB (BOB)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.005017--+25.96%+2.22%-13.89%
Ketahui selengkapnya tentang Harga BOB

Aliran Modal BOB

Aliran Masuk BersihHarga BOBUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.00
2026-07-27$0.00 M0.01
2026-07-26$0.00 M0.00
2026-07-25$0.00 M0.00
2026-07-24$0.00 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi BOB Selengkapnya

Perdagangkan Pasar BOB (BOB) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume BOB secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BOB/USDT
$0.005017
$0.005017$0.005017
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 BOB = 0.005017 USD

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