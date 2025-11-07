BursaDEX+
Harga live Spookyswap hari ini adalah 0.0514 USD. Lacak informasi harga aktual BOO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BOO dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Spookyswap

Harga Spookyswap(BOO)

Harga Live 1 BOO ke USD:

$0.0514
$0.0514$0.0514
-7.90%1D
USD
Grafik Harga Live Spookyswap (BOO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:30:08 (UTC+8)

Informasi Harga Spookyswap (BOO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.05075
$ 0.05075$ 0.05075
Low 24 Jam
$ 0.05584
$ 0.05584$ 0.05584
High 24 Jam

$ 0.05075
$ 0.05075$ 0.05075

$ 0.05584
$ 0.05584$ 0.05584

$ 39.99008268429096
$ 39.99008268429096$ 39.99008268429096

$ 0.250611104420171
$ 0.250611104420171$ 0.250611104420171

+0.01%

-7.90%

-22.24%

-22.24%

Harga aktual Spookyswap (BOO) adalah $ 0.0514. Selama 24 jam terakhir, BOO diperdagangkan antara low $ 0.05075 dan high $ 0.05584, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBOO adalah $ 39.99008268429096, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.250611104420171.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BOO telah berubah sebesar +0.01% selama 1 jam terakhir, -7.90% selama 24 jam, dan -22.24% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Spookyswap (BOO)

No.1523

$ 482.69K
$ 482.69K$ 482.69K

$ 54.42K
$ 54.42K$ 54.42K

$ 702.43K
$ 702.43K$ 702.43K

9.39M
9.39M 9.39M

13,666,000
13,666,000 13,666,000

9,390,930.32215674
9,390,930.32215674 9,390,930.32215674

68.71%

SONIC

Kapitalisasi Pasar Spookyswap saat ini adalah $ 482.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.42K. Suplai beredar BOO adalah 9.39M, dan total suplainya sebesar 9390930.32215674. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 702.43K.

Riwayat Harga Spookyswap (BOO) USD

Pantau perubahan harga Spookyswap untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0044089-7.90%
30 Days$ -0.07243-58.50%
60 Hari$ -0.12556-70.96%
90 Hari$ -0.2211-81.14%
Perubahan Harga Spookyswap Hari Ini

Hari ini, BOO tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0044089 (-7.90%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Spookyswap 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.07243 (-58.50%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Spookyswap 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BOO terlihat mengalami perubahan $ -0.12556 (-70.96%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Spookyswap 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2211 (-81.14%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Spookyswap (BOO)?

Lihat halaman Riwayat Harga Spookyswap sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Spookyswap (BOO)

SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service.

Spookyswap tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Spookyswap Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BOO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Spookyswap di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Spookyswap dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Spookyswap (USD)

Berapa nilai Spookyswap (BOO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Spookyswap (BOO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Spookyswap.

Cek prediksi harga Spookyswap sekarang!

Tokenomi Spookyswap (BOO)

Memahami tokenomi Spookyswap (BOO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BOO sekarang!

Cara membeli Spookyswap (BOO)

Ingin mengetahui cara membeli Spookyswap? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Spookyswap di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Spookyswap

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Spookyswap, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Spookyswap
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Spookyswap

Berapa nilai Spookyswap (BOO) hari ini?
Harga live BOO dalam USD adalah 0.0514 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BOO ke USD saat ini?
Harga BOO ke USD saat ini adalah $ 0.0514. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Spookyswap?
Kapitalisasi pasar BOO adalah $ 482.69K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BOO?
Suplai beredar BOO adalah 9.39M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BOO?
BOO mencapai harga ATH sebesar 39.99008268429096 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BOO?
BOO mencapai harga ATL 0.250611104420171 USD.
Berapa volume perdagangan BOO?
Volume perdagangan 24 jam live BOO adalah $ 54.42K USD.
Akankah harga BOO naik lebih tinggi tahun ini?
BOO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BOO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Spookyswap (BOO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

