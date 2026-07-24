Tabel Konversi BOSON ke Dinar Aljazair
Tabel Konversi BOSON ke DZD
Tabel Konversi DZD ke BOSON
- 1 BOSON2.93 DZD
- 5 BOSON14.64 DZD
- 10 BOSON29.28 DZD
- 50 BOSON146.4 DZD
- 100 BOSON292.79 DZD
- 1,000 BOSON2,927.92 DZD
- 5,000 BOSON14,639.61 DZD
- 10,000 BOSON29,279.21 DZD
- 1 DZD0.3415 BOSON
- 5 DZD1.707 BOSON
- 10 DZD3.415 BOSON
- 50 DZD17.076 BOSON
- 100 DZD34.15 BOSON
- 1,000 DZD341.5 BOSON
- 5,000 DZD1,707 BOSON
- 10,000 DZD3,415 BOSON
BOSON (BOSON) saat ini diperdagangkan seharga دج 2.93 DZD , yang mencerminkan perubahan 0.00% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai دج97.57K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar دج499.10M DZD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman BOSON Harga khusus dari kami.
22.58B DZD
Suplai Peredaran
97.57K
Volume Trading 24 Jam
499.10M DZD
Kapitalisasi Pasar
0.00%
Perubahan Harga (1 Hari)
دج 0.02218
High 24 Jam
دج 0.02175
Low 24 Jam
Grafik tren BOSON ke DZD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi BOSON terhadap DZD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga BOSON saat ini.
Ringkasan Konversi BOSON ke DZD
Per | 1 BOSON = 2.93 DZD | 1 DZD = 0.3415 BOSON
Kurs untuk 1 BOSON ke DZD hari ini adalah 2.93 DZD.
Pembelian 5 BOSON akan dikenai biaya 14.64 DZD, sedangkan 10 BOSON memiliki nilai 29.28 DZD.
1 DZD dapat di-trade dengan 0.3415 BOSON.
50 DZD dapat dikonversi ke 17.076 BOSON, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 BOSON ke DZD telah berubah sebesar -12.93% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.00%, sehingga mencapai high senilai 2.94 DZD dan low senilai 2.88 DZD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 BOSON adalah 3.4 DZD yang menunjukkan perubahan -13.91% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, BOSON telah berubah sebesar -1.05 DZD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -26.36% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga BOSON ke DZD
Dalam 24 jam terakhir, BOSON (BOSON) telah berfluktuasi antara 2.88 DZD dan 2.94 DZD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 2.8 DZD dan high 3.55 DZD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas BOSON ke DZD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|دج 2.64
|دج 2.64
|دج 3.97
|دج 6.62
|Low
|دج 2.64
|دج 2.64
|دج 2.64
|دج 2.64
|Rata-rata
|دج 2.64
|دج 2.64
|دج 2.64
|دج 2.64
|Volatilitas
|+1.94%
|+22.06%
|+42.38%
|+124.83%
|Perubahan
|-0.36%
|-12.92%
|-13.90%
|-23.47%
Prakiraan Harga BOSON dalam DZD untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga BOSON dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan BOSON ke DZD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga BOSON untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, BOSON dapat mencapai sekitar دج3.07 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga BOSON untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, BOSON mungkin naik menjadi sekitar دج3.56 DZD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga BOSON kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan BOSON
Ringkasan Dinar Aljazair
Statistik Pasar BOSON ke DZD
200,000,000
ETH
Kurs BOSON ke DZD Saat Ini
Harga live BOSON (BOSON) hari ini adalah دج 2.927921124500805355, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BOSON ke DZD saat ini adalah دج 2.927921124500805355 per BOSON.
Telusuri BOSON Selengkapnya di MEXC
Dinar Aljazair, yang dilambangkan sebagai DZD, adalah mata uang resmi Aljazair. Sebagai mata uang nasional, mata uang ini memainkan peran penting dalam perekonomian negara serta operasi keuangan sehari-hari. Mata uang ini diterbitkan dan diatur oleh Bank Algiers, bank sentral Aljazair, yang bertanggung jawab menjaga stabilitas Dinar dan mengelola kebijakan moneter negara.
Dinar Aljazair digunakan untuk semua jenis transaksi di dalam negeri, termasuk gaji, barang dan jasa, serta kewajiban keuangan lainnya. Mata uang ini merupakan alat tukar yang memfasilitasi aktivitas ekonomi, sehingga menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi Aljazair. Dinar selanjutnya dibagi menjadi santeem, meskipun pembagian ini jarang digunakan karena nilainya yang sangat rendah.
Dalam perdagangan internasional, Dinar juga memegang peranan penting. Mata uang ini digunakan dalam pertukaran barang dan jasa dengan negara-negara lain, meskipun terutama di kawasan Afrika Utara. Nilai Dinar terhadap mata uang lain ditentukan oleh berbagai faktor seperti neraca perdagangan, inflasi, stabilitas politik, dan sebagainya.
Seperti mata uang fiat lainnya, Dinar Aljazair tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak. Sebaliknya, nilainya berasal dari stabilitas ekonomi dan kemampuan pemerintah untuk mempertahankannya. Kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas pemerintah dalam menjaga nilai mata uang inilah yang memberikan nilai pada Dinar tersebut.
Sebagai kesimpulan, Dinar Aljazair lebih dari sekadar alat tukar di negara ini. Mata uang ini memainkan peran vital dalam membentuk lanskap ekonomi Aljazair, memengaruhi transaksi keuangan, perdagangan internasional, serta stabilitas keseluruhan perekonomian negara. Sebagai mata uang fiat, nilainya tidak terikat pada aset fisik apa pun, melainkan bergantung pada kepercayaan dan keyakinan terhadap pemerintah serta kemampuannya dalam mengelola ekonomi secara efektif.
Pasangan Perdagangan BOSON yang Tersedia di MEXC
Spot
BOSON/USDT
|0.02
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot BOSON, yang mencakup pasar tempat BOSON dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual BOSON pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
Jelajahi pasangan perdagangan Futures BOSON dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures BOSON untuk perdagangan strategis.
Beli BOSON dengan DZD dalam 3 Langkah Mudah
Buat Akun MEXC
Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.
Deposit DZD
Danai akun Anda dengan DZD menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
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Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari BOSON, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan DZD yang telah didepositkan.
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BOSON dan DZD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
BOSON (BOSON) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga BOSON
- Harga Saat Ini (USD): $0.0221
- Perubahan 7 Hari: -12.93%
- Tren 30 Hari: -13.91%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk BOSON, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke DZD, harga USD BOSON tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga BOSON] [BOSON ke USD]
Dinar Aljazair (DZD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (DZD/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- DZD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah BOSON yang sama.
- DZD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs BOSON ke DZD?
Kurs antara BOSON (BOSON) dan Dinar Aljazair (DZD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam BOSON, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs BOSON ke DZD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit DZD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal DZD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan DZD. Ketika DZD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti BOSON, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti BOSON, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap BOSON dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke DZD.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs BOSON ke DZD di Indonesia?
Kurs BOSON ke DZD di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari BOSON (sering kali dalam DZD) yang dikonversi ke DZD menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs BOSON ke DZD sering berubah di Indonesia?
Kurs BOSON ke DZD sering berubah karena BOSON dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs BOSON ke DZD di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs BOSON ke DZD dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs BOSON ke DZD mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi BOSON ke DZD atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi BOSON ke DZD dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren BOSON terhadap DZD seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs BOSON ke DZD di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan DZD, sehingga memengaruhi kurs meskipun BOSON tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs BOSON ke DZD?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs BOSON ke DZD.
Dapatkah saya membandingkan kurs BOSON ke DZD dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs BOSON keDZD wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs BOSON ke DZD sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga BOSON, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi BOSON ke DZD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga BOSON ke DZD target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi BOSON dan DZD di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk BOSON dan DZD.
Apa perbedaan antara mengonversi BOSON ke DZD dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara BOSON dan DZD. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah BOSON ke DZD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga BOSON dalam DZD atau stablecoin. BOSON ke DZD berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs BOSON ke DZD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. DZD dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs BOSON ke DZD yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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