Tabel Konversi BOSON ke Ariari Madagaskar

Tabel Konversi BOSON ke MGA

Tabel Konversi MGA ke BOSON

  • 1 BOSON
    91.97 MGA
  • 5 BOSON
    459.86 MGA
  • 10 BOSON
    919.71 MGA
  • 50 BOSON
    4,598.57 MGA
  • 100 BOSON
    9,197.15 MGA
  • 1,000 BOSON
    91,971.48 MGA
  • 5,000 BOSON
    459,857.38 MGA
  • 10,000 BOSON
    919,714.77 MGA
  • 1 MGA
    0.01087 BOSON
  • 5 MGA
    0.05436 BOSON
  • 10 MGA
    0.1087 BOSON
  • 50 MGA
    0.5436 BOSON
  • 100 MGA
    1.0872 BOSON
  • 1,000 MGA
    10.87 BOSON
  • 5,000 MGA
    54.36 BOSON
  • 10,000 MGA
    108.7 BOSON

Harga dan Statistik Pasar BOSON dalam Ariari Madagaskar

BOSON (BOSON) saat ini diperdagangkan seharga Ar‎ 91.97 MGA , yang mencerminkan perubahan 0.00% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Ar‎3.06M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Ar‎15.68B MGA. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman BOSON Harga khusus dari kami.

709.40B MGA

Suplai Peredaran

3.06M

Volume Trading 24 Jam

15.68B MGA

Kapitalisasi Pasar

0.00%

Perubahan Harga (1 Hari)

Ar 0.02218

High 24 Jam

Ar 0.02175

Low 24 Jam

Grafik tren BOSON ke MGA di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi BOSON terhadap MGA. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga BOSON saat ini.

Ringkasan Konversi BOSON ke MGA

Per | 1 BOSON = 91.97 MGA | 1 MGA = 0.01087 BOSON

  • Kurs untuk 1 BOSON ke MGA hari ini adalah 91.97 MGA.

  • Pembelian 5 BOSON akan dikenai biaya 459.86 MGA, sedangkan 10 BOSON memiliki nilai 919.71 MGA.

  • 1 MGA dapat di-trade dengan 0.01087 BOSON.

  • 50 MGA dapat dikonversi ke 0.5436 BOSON, tidak termasuk biaya platform atau gas.

  • Kurs konversi dari 1 BOSON ke MGA telah berubah sebesar -12.93% dalam 7 hari terakhir.

  • Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.00%, sehingga mencapai high senilai 92.3 MGA dan low senilai 90.51 MGA.

  • Satu bulan yang lalu, nilai 1 BOSON adalah 106.83 MGA yang menunjukkan perubahan -13.91% pada nilai saat ini.

  • Dalam 90 hari terakhir, BOSON telah berubah sebesar -32.92 MGA, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -26.36% pada nilainya.

Volatilitas Konversi dan Tren Harga BOSON ke MGA

Dalam 24 jam terakhir, BOSON (BOSON) telah berfluktuasi antara 90.51 MGA dan 92.3 MGA, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 88.06 MGA dan high 111.36 MGA. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas BOSON ke MGA secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.

24 jam terakhir7 hari terakhir30 hari terakhir90 hari terakhir
HighAr 83.23Ar 83.23Ar 124.84Ar 208.08
LowAr 83.23Ar 83.23Ar 83.23Ar 83.23
Rata-rataAr 83.23Ar 83.23Ar 83.23Ar 83.23
Volatilitas+1.94%+22.06%+42.38%+124.83%
Perubahan-0.36%-12.92%-13.90%-23.47%

Prakiraan Harga BOSON dalam MGA untuk Tahun 2027 dan 2030

Prospek harga BOSON dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan BOSON ke MGA untuk tahun-tahun mendatang:

Prediksi Harga BOSON untuk Tahun 2027

Pada tahun 2027, BOSON dapat mencapai sekitar Ar‎96.57 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.

Prediksi Harga BOSON untuk tahun 2030

Pada tahun 2030, BOSON mungkin naik menjadi sekitar Ar‎111.79 MGA, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.

Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga BOSON kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.

Ringkasan BOSON

Ringkasan Ariari Madagaskar

Statistik Pasar BOSON ke MGA

Ar 91.971476902543264
Ar 91.971476902543264Ar 91.971476902543264

Ar 3.06M
Ar 3.06MAr 3.06M

--
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200,000,000

ETH

Kurs BOSON ke MGA Saat Ini

Harga live BOSON (BOSON) hari ini adalah Ar 91.971476902543264, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BOSON ke MGA saat ini adalah Ar 91.971476902543264 per BOSON.

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Harga KriptoPrediksi Harga KriptoCara Membeli Kripto

Ariary Madagaskar adalah mata uang resmi Madagaskar, sebuah negara kepulauan yang terletak di lepas pantai tenggara Afrika. Mata uang ini memainkan peran penting dalam struktur ekonomi negara tersebut, berfungsi sebagai alat tukar untuk barang dan jasa, satuan akuntansi, serta penyimpan nilai. Ariary diterbitkan dan diatur oleh Bank Sentral Madagaskar, yang memastikan stabilitas dan integritasnya.

Ariary Madagaskar unik karena merupakan salah satu dari sedikit mata uang di dunia yang tidak dibagi secara desimal. Alih-alih dibagi menjadi unit-unit kecil berdasarkan faktor 10, Ariary dibagi menjadi unit-unit dengan nilai 5. Sistem unik ini mencerminkan warisan budaya negara tersebut dan memberikan ciri khas tersendiri bagi perekonomian Madagaskar.

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, Ariary Madagaskar digunakan untuk segala jenis transaksi, mulai dari pembayaran barang sehari-hari seperti bahan makanan dan pakaian hingga pembelian yang lebih besar seperti properti atau kendaraan. Mata uang ini juga digunakan dalam transaksi bisnis, termasuk pembayaran gaji, pembelian bahan baku, dan pelunasan utang. Penggunaan luas Ariary dalam perekonomian Madagaskar menunjukkan betapa pentingnya mata uang ini sebagai alat aktivitas ekonomi.

Namun, nilai Ariary Madagaskar dapat fluktuatif akibat berbagai faktor, antara lain inflasi, ketidakstabilan politik, dan perubahan kondisi ekonomi internasional. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi daya beli Ariary, sehingga berdampak pada biaya barang dan jasa di negara tersebut.

Pemahaman tentang Ariary Madagaskar sangat penting bagi siapa pun yang berbisnis di Madagaskar atau mempertimbangkan investasi di negara ini. Ciri-ciri uniknya serta perannya dalam perekonomian Madagaskar menjadikannya faktor kunci dalam lanskap keuangan negara kepulauan ini. Seperti halnya setiap mata uang, nilai Ariary bisa berubah, dan penting untuk memantau perubahan-perubahan tersebut guna memastikan pemahaman yang kuat mengenai kondisi ekonomi negara ini.

Kesimpulannya, Ariary Madagaskar bukan sekadar alat tukar di Madagaskar; mata uang ini merupakan cerminan budaya negara tersebut sekaligus alat vital bagi aktivitas ekonomi. Ciri-ciri uniknya serta peran pentingnya dalam perekonomian negara ini menjadikannya subjek yang menarik bagi siapa pun yang tertarik pada keuangan global.

Pasangan Perdagangan BOSON yang Tersedia di MEXC

Spot

Harga
Pasangan Perdagangan Spot Lainnya
BOSON/USDT
BOSON/USDT
0.02Trade

Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot BOSON, yang mencakup pasar tempat BOSON dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual BOSON pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.

Futures

Harga
Pasangan Perdagangan Futures Lainnya
   

Jelajahi pasangan perdagangan Futures BOSON dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures BOSON untuk perdagangan strategis.

Beli BOSON dengan MGA dalam 3 Langkah Mudah

  1. Buat Akun MEXCBuat Akun MEXC

    Buat Akun MEXC

    Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.

  2. Deposit MGADeposit MGA

    Deposit MGA

    Danai akun Anda dengan MGA menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.

  3. Beli BOSONBeli BOSON

    Beli BOSON

    Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari BOSON, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan MGA yang telah didepositkan.

BOSON dan MGA dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan

BOSON (BOSON) vs. USD: Perbandingan Pasar

Ringkasan Harga BOSON

  • Harga Saat Ini (USD): $0.0221
  • Perubahan 7 Hari: ‎-12.93%
  • Tren 30 Hari: ‎-13.91%

Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?

Pasar kripto sangat dinamis. Harga dapat bergerak cepat karena:
  • Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
  • Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
  • Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
  • Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.

Mengapa Hal Ini Penting

Jika Anda mengonversi ke atau dari BOSON, tren harga jangka pendek dapat memengaruhi jumlah yang Anda terima.
  • Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
  • Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.

USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto

Sebagian besar mata uang kripto, termasuk BOSON, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.

Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MGA, harga USD BOSON tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga BOSON] [BOSON ke USD]

Ariari Madagaskar (MGA) vs. USD: Snapshot Pasar

Ringkasan Kurs

  • Kurs Saat Ini (MGA/USD): --
  • Perubahan 7 Hari: ‎--
  • Tren 30 Hari: ‎--

Mengapa Kurs Fluktuatif?

Kurs bergerak karena penawaran dan permintaan di pasar global. Penggerak utamanya meliputi:
  • Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
  • Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
  • Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
  • Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.

Mengapa Hal Ini Penting

Karena BOSON biasanya dinilai dalam USD, pergeseran dalam MGA vs. USD memengaruhi kurs BOSON ke MGA.
  • MGA yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah BOSON yang sama.
  • MGA yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.

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Apa yang Memengaruhi Kurs BOSON ke MGA?

Kurs antara BOSON (BOSON) dan Ariari Madagaskar (MGA) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam BOSON, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.

    1. Sentimen Pasar dan Berita

    Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs BOSON ke MGA. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.

    2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum

    Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MGA memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.

    3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MGA

    Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MGA. Ketika MGA melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti BOSON, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.

    4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi

    Untuk mata uang kripto, seperti BOSON, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.

    5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar

    Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap BOSON dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MGA.

Konversikan BOSON ke MGA Seketika

Gunakan konverter BOSON ke MGA kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.

Pertanyaan Umum

  1. Bagaimana cara menghitung kurs BOSON ke MGA di Indonesia?

    Kurs BOSON ke MGA di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari BOSON (sering kali dalam MGA) yang dikonversi ke MGA menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.

  2. Mengapa kurs BOSON ke MGA sering berubah di Indonesia?

    Kurs BOSON ke MGA sering berubah karena BOSON dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.

  3. Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?

    Kurs BOSON ke MGA di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.

  4. Apakah kurs BOSON ke MGA dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?

    Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.

  5. Mengapa kurs BOSON ke MGA mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?

    Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.

  6. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi BOSON ke MGA atau sebaiknya saya menunggu?

    Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.

  7. Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi BOSON ke MGA dengan lebih baik di Indonesia?

    Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.

  8. Bagaimana cara memahami tren BOSON terhadap MGA seiring waktu?

    Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.

  9. Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs BOSON ke MGA di Indonesia?

    Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan MGA, sehingga memengaruhi kurs meskipun BOSON tetap stabil.

  10. Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs BOSON ke MGA?

    Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs BOSON ke MGA.

  11. Dapatkah saya membandingkan kurs BOSON ke MGA dengan mata uang lainnya?

    Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.

  12. Bagaimana saya mengetahui jika kurs BOSON keMGA wajar?

    Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.

  13. Apa cara terbaik untuk memantau kurs BOSON ke MGA sepanjang hari?

    Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga BOSON, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.

  14. Apakah kurs konversi BOSON ke MGA dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?

    Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.

  15. Dapatkah saya mengatur harga BOSON ke MGA target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?

    Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.

  16. Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi BOSON dan MGA di Indonesia?

    Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk BOSON dan MGA.

  17. Apa perbedaan antara mengonversi BOSON ke MGA dan memperdagangkannya?

    Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara BOSON dan MGA. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.

  18. Apakah BOSON ke MGA merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?

    Banyak investor melacak harga BOSON dalam MGA atau stablecoin. BOSON ke MGA berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.

  19. Apa yang terjadi pada kurs BOSON ke MGA selama peristiwa ekonomi besar terjadi?

    Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. MGA dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.

  20. Bagaimana MEXC memastikan kurs BOSON ke MGA yang akurat dan kompetitif?

    MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.

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Mengapa Harus Membeli BOSON dengan MEXC?

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Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.