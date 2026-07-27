Tabel Konversi BOSON ke Dolar Namibia
Tabel Konversi BOSON ke NAD
Tabel Konversi NAD ke BOSON
- 1 BOSON0.363565 NAD
- 5 BOSON1.82 NAD
- 10 BOSON3.64 NAD
- 50 BOSON18.18 NAD
- 100 BOSON36.36 NAD
- 1,000 BOSON363.56 NAD
- 5,000 BOSON1,817.82 NAD
- 10,000 BOSON3,635.65 NAD
- 1 NAD2.750 BOSON
- 5 NAD13.75 BOSON
- 10 NAD27.50 BOSON
- 50 NAD137.5 BOSON
- 100 NAD275.05 BOSON
- 1,000 NAD2,750 BOSON
- 5,000 NAD13,752 BOSON
- 10,000 NAD27,505 BOSON
BOSON (BOSON) saat ini diperdagangkan seharga $ 0.363565 NAD , yang mencerminkan perubahan 0.50% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai $63.74K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar $61.97M NAD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman BOSON Harga khusus dari kami.
2.81B NAD
Suplai Peredaran
63.74K
Volume Trading 24 Jam
61.97M NAD
Kapitalisasi Pasar
0.50%
Perubahan Harga (1 Hari)
$ 0.02497
High 24 Jam
$ 0.02135
Low 24 Jam
Grafik tren BOSON ke NAD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi BOSON terhadap NAD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga BOSON saat ini.
Ringkasan Konversi BOSON ke NAD
Per | 1 BOSON = 0.363565 NAD | 1 NAD = 2.750 BOSON
Kurs untuk 1 BOSON ke NAD hari ini adalah 0.363565 NAD.
Pembelian 5 BOSON akan dikenai biaya 1.82 NAD, sedangkan 10 BOSON memiliki nilai 3.64 NAD.
1 NAD dapat di-trade dengan 2.750 BOSON.
50 NAD dapat dikonversi ke 137.5 BOSON, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 BOSON ke NAD telah berubah sebesar -11.25% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.50%, sehingga mencapai high senilai 0.412084 NAD dan low senilai 0.352343 NAD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 BOSON adalah 0.420501 NAD yang menunjukkan perubahan -13.55% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, BOSON telah berubah sebesar -0.138297 NAD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -27.56% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga BOSON ke NAD
Dalam 24 jam terakhir, BOSON (BOSON) telah berfluktuasi antara 0.352343 NAD dan 0.412084 NAD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.345081 NAD dan high 0.441625 NAD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas BOSON ke NAD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|$ 0.33
|$ 0.33
|$ 0.49
|$ 0.82
|Low
|$ 0.33
|$ 0.33
|$ 0.33
|$ 0.33
|Rata-rata
|$ 0.33
|$ 0.33
|$ 0.33
|$ 0.33
|Volatilitas
|+15.67%
|+23.57%
|+43.68%
|+119.37%
|Perubahan
|-4.63%
|-11.24%
|-13.54%
|-27.55%
Prakiraan Harga BOSON dalam NAD untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga BOSON dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan BOSON ke NAD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga BOSON untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, BOSON dapat mencapai sekitar $0.381743 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga BOSON untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, BOSON mungkin naik menjadi sekitar $0.441915 NAD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga BOSON kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan BOSON
Ringkasan Dolar Namibia
Statistik Pasar BOSON ke NAD
200,000,000
ETH
Kurs BOSON ke NAD Saat Ini
Harga live BOSON (BOSON) hari ini adalah $ 0.363564705141038164, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BOSON ke NAD saat ini adalah $ 0.363564705141038164 per BOSON.
Telusuri BOSON Selengkapnya di MEXC
Dolar Namibia (NAD), yang diperkenalkan pada tahun 1993, bukan hanya sekadar unit moneter bagi negara Namibia. Mata uang ini melambangkan perjalanan negara menuju kemerdekaan ekonomi dan stabilitas setelah memperoleh kemerdekaan dari pemerintahan Afrika Selatan pada tahun 1990. Mata uang ini, yang sering disingkat menjadi NAD dan dilambangkan dengan simbol N$, menggantikan Rand Afrika Selatan, meskipun Rand Afrika Selatan tetap berstatus mata uang resmi di Namibia hingga saat ini. Pengenalan Dolar Namibia merupakan langkah penting dalam pembangunan Namibia pasca-apartheid, melambangkan kedaulatan nasional serta mendorong identitas nasional yang khas dan kebijakan ekonomi yang mandiri.
Dalam kehidupan sehari-hari, Dolar Namibia digunakan untuk upah, harga, dan layanan, mendukung sektor-sektor utama seperti pertambangan, pertanian, dan pariwisata. Meskipun Rand Afrika Selatan masih beredar, Dolar Namibia adalah medium pertukaran utama, memfasilitasi perdagangan dan investasi, serta sangat penting bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara. Desain mata uang ini mencerminkan warisan alam yang kaya, keragaman budaya, dan sejarah Namibia, dengan menyajikan gambar tokoh-tokoh nasional terkemuka, satwa liar asli, dan landmark-signifikan. Desain-desain ini tidak hanya memiliki fungsi praktis, tetapi juga berfungsi sebagai lambang kebanggaan dan warisan nasional.
Bank of Namibia mengelola Dolar Namibia dengan melekatkannya pada Rand Afrika Selatan, sebuah refleksi hubungan ekonomi erat antara kedua negara. Keterikatan ini memberikan ukuran stabilitas bagi Dolar Namibia, namun juga berarti nilai mata uang ini sangat terkait dengan nilai Rand. Kebijakan bank bertujuan menstabilkan mata uang dan mengendalikan inflasi, sehingga memainkan peran penting dalam menjaga kepercayaan ekonomi.
Dalam perdagangan internasional, nilai Dolar Namibia sangat penting, terutama bagi ekspor Namibia seperti berlian, uranium, dan daging sapi. Nilai tukar yang stabil dan kompetitif sangat dibutuhkan untuk menjaga daya saing ekspor serta menarik investasi asing. Remitan dari warga Namibia yang bekerja di luar negeri, terutama di Afrika Selatan dan negara-negara lain, merupakan sumber pendapatan asing yang signifikan. Remitan ini, yang dikonversi ke Dolar Namibia, berperan besar dalam mendukung keluarga dan berkontribusi pada perekonomian nasional.
Selain itu, Dolar Namibia juga turut berperan dalam dunia mata uang digital. Data pertukaran kripto-ke-fiat dari MEXC menunjukkan bahwa salah satu pasangan mata uang TRON yang paling populer adalah TRX ke NAD, dengan kode mata uang TRON adalah TRX. Hal ini menunjukkan bahwa selain perannya dalam ekonomi tradisional, Dolar Namibia juga memiliki tempat dalam ranah mata uang kripto yang terus berkembang.
Sebagai kesimpulan, Dolar Namibia adalah simbol kemerdekaan ekonomi dan stabilitas Namibia. Perannya meluas dari transaksi sehari-hari hingga perdagangan internasional dan mata uang digital, mencerminkan ekonomi Namibia yang beragam dan dinamis. Desain dan simbolisme mata uang ini berfungsi untuk memupuk rasa bangga dan identitas nasional, sementara pengelolaannya oleh Bank of Namibia memastikan stabilitas dan pertumbuhan. Sejak diperkenalkan pada tahun 1993 hingga penggunaannya saat ini, Dolar Namibia terus menjadi komponen penting dalam lanskap ekonomi Namibia.
Pasangan Perdagangan BOSON yang Tersedia di MEXC
Spot
BOSON/USDT
|0.02
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot BOSON, yang mencakup pasar tempat BOSON dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual BOSON pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
Jelajahi pasangan perdagangan Futures BOSON dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures BOSON untuk perdagangan strategis.
Beli BOSON dengan NAD dalam 3 Langkah Mudah
Buat Akun MEXC
Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.
Deposit NAD
Danai akun Anda dengan NAD menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
Beli BOSON
Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari BOSON, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan NAD yang telah didepositkan.
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BOSON dan NAD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
BOSON (BOSON) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga BOSON
- Harga Saat Ini (USD): $0.02203
- Perubahan 7 Hari: -11.25%
- Tren 30 Hari: -13.55%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk BOSON, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke NAD, harga USD BOSON tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga BOSON] [BOSON ke USD]
Dolar Namibia (NAD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (NAD/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- NAD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah BOSON yang sama.
- NAD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs BOSON ke NAD?
Kurs antara BOSON (BOSON) dan Dolar Namibia (NAD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam BOSON, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs BOSON ke NAD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit NAD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal NAD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan NAD. Ketika NAD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti BOSON, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti BOSON, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap BOSON dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke NAD.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs BOSON ke NAD di Indonesia?
Kurs BOSON ke NAD di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari BOSON (sering kali dalam NAD) yang dikonversi ke NAD menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs BOSON ke NAD sering berubah di Indonesia?
Kurs BOSON ke NAD sering berubah karena BOSON dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs BOSON ke NAD di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs BOSON ke NAD dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs BOSON ke NAD mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi BOSON ke NAD atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi BOSON ke NAD dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren BOSON terhadap NAD seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs BOSON ke NAD di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan NAD, sehingga memengaruhi kurs meskipun BOSON tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs BOSON ke NAD?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs BOSON ke NAD.
Dapatkah saya membandingkan kurs BOSON ke NAD dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs BOSON keNAD wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs BOSON ke NAD sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga BOSON, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi BOSON ke NAD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga BOSON ke NAD target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi BOSON dan NAD di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk BOSON dan NAD.
Apa perbedaan antara mengonversi BOSON ke NAD dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara BOSON dan NAD. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah BOSON ke NAD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga BOSON dalam NAD atau stablecoin. BOSON ke NAD berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs BOSON ke NAD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. NAD dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs BOSON ke NAD yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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