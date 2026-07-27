Tabel Konversi BOSON ke Tala Samoa
Tabel Konversi BOSON ke WST
Tabel Konversi WST ke BOSON
- 1 BOSON0.060168 WST
- 5 BOSON0.30084 WST
- 10 BOSON0.60168 WST
- 50 BOSON3.01 WST
- 100 BOSON6.02 WST
- 1,000 BOSON60.17 WST
- 5,000 BOSON300.84 WST
- 10,000 BOSON601.68 WST
- 1 WST16.62 BOSON
- 5 WST83.10 BOSON
- 10 WST166.2 BOSON
- 50 WST831.006 BOSON
- 100 WST1,662 BOSON
- 1,000 WST16,620 BOSON
- 5,000 WST83,100 BOSON
- 10,000 WST166,201 BOSON
BOSON (BOSON) saat ini diperdagangkan seharga WS$ 0.060168 WST , yang mencerminkan perubahan 0.50% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai WS$10.55K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar WS$10.26M WST. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman BOSON Harga khusus dari kami.
465.57M WST
Suplai Peredaran
10.55K
Volume Trading 24 Jam
10.26M WST
Kapitalisasi Pasar
0.50%
Perubahan Harga (1 Hari)
WS$ 0.02497
High 24 Jam
WS$ 0.02135
Low 24 Jam
Grafik tren BOSON ke WST di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi BOSON terhadap WST. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga BOSON saat ini.
Ringkasan Konversi BOSON ke WST
Per | 1 BOSON = 0.060168 WST | 1 WST = 16.62 BOSON
Kurs untuk 1 BOSON ke WST hari ini adalah 0.060168 WST.
Pembelian 5 BOSON akan dikenai biaya 0.30084 WST, sedangkan 10 BOSON memiliki nilai 0.60168 WST.
1 WST dapat di-trade dengan 16.62 BOSON.
50 WST dapat dikonversi ke 831.006 BOSON, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 BOSON ke WST telah berubah sebesar -11.25% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.50%, sehingga mencapai high senilai 0.068198 WST dan low senilai 0.058311 WST.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 BOSON adalah 0.069591 WST yang menunjukkan perubahan -13.55% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, BOSON telah berubah sebesar -0.022887 WST, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -27.56% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga BOSON ke WST
Dalam 24 jam terakhir, BOSON (BOSON) telah berfluktuasi antara 0.058311 WST dan 0.068198 WST, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.057109 WST dan high 0.073086 WST. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas BOSON ke WST secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|WS$ 0.05
|WS$ 0.05
|WS$ 0.08
|WS$ 0.13
|Low
|WS$ 0.05
|WS$ 0.05
|WS$ 0.05
|WS$ 0.05
|Rata-rata
|WS$ 0.05
|WS$ 0.05
|WS$ 0.05
|WS$ 0.05
|Volatilitas
|+15.67%
|+23.57%
|+43.68%
|+119.37%
|Perubahan
|-4.63%
|-11.24%
|-13.54%
|-27.55%
Prakiraan Harga BOSON dalam WST untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga BOSON dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan BOSON ke WST untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga BOSON untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, BOSON dapat mencapai sekitar WS$0.063176 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga BOSON untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, BOSON mungkin naik menjadi sekitar WS$0.073135 WST, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga BOSON kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan BOSON
Ringkasan Tala Samoa
Statistik Pasar BOSON ke WST
200,000,000
ETH
Kurs BOSON ke WST Saat Ini
Harga live BOSON (BOSON) hari ini adalah WS$ 0.060167973824347856121, dengan perubahan 0.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BOSON ke WST saat ini adalah WS$ 0.060167973824347856121 per BOSON.
Telusuri BOSON Selengkapnya di MEXC
Tala Samoa adalah mata uang resmi Negara Merdeka Samoa, sebuah negara yang terletak di Samudra Pasifik. Mata uang fiat ini memainkan peran penting dalam perekonomian negara tersebut, berfungsi sebagai alat tukar untuk barang dan jasa, serta sebagai penyimpan nilai bagi warga Samoa. Mata uang ini diatur oleh Bank Sentral Samoa, yang memastikan stabilitasnya dan mengelola peredaran mata uang tersebut.
Tala Samoa, yang dilambangkan dengan "WST," digunakan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di Samoa. Mata uang ini memfasilitasi transaksi di berbagai sektor, termasuk ritel, perdagangan, dan layanan. Mata uang ini tersedia dalam bentuk koin dan uang kertas, masing-masing dengan berbagai pecahan yang sesuai untuk nilai transaksi yang berbeda-beda. Koin-koin tersebut berkisar dari 10 sene hingga 2 tala, sedangkan uang kertas berkisar dari 5 hingga 100 tala.
Tala Samoa tidak dikaitkan dengan mata uang lain, artinya nilainya fluktuatif berdasarkan dinamika pasar, termasuk faktor penawaran dan permintaan. Sistem nilai tukar mengambang ini dapat menyebabkan fluktuasi nilai Tala terhadap mata uang lain, yang pada gilirannya dapat memengaruhi biaya impor dan ekspor, serta faktor ekonomi lainnya.
Peran Tala dalam perekonomian Samoa tidak hanya terbatas pada memfasilitasi transaksi sehari-hari. Mata uang ini juga memegang peranan penting dalam kebijakan moneter negara tersebut. Bank Sentral Samoa menggunakan instrumen kebijakan moneter, seperti suku bunga dan persyaratan cadangan, untuk mengendalikan jumlah Tala yang beredar sehingga memengaruhi kondisi ekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Sebagai kesimpulan, Tala Samoa merupakan komponen vital dalam perekonomian Samoa. Tala adalah alat tukar utama yang digunakan dalam semua transaksi ekonomi, serta memainkan peran krusial dalam pelaksanaan kebijakan moneter negara tersebut. Seperti halnya mata uang fiat lainnya, nilai Tala tidak didukung oleh komoditas fisik melainkan oleh kepercayaan dan keyakinan para penggunanya serta stabilitas pemerintah yang menerbitkannya.
Pasangan Perdagangan BOSON yang Tersedia di MEXC
Spot
BOSON/USDT
|0.02
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot BOSON, yang mencakup pasar tempat BOSON dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual BOSON pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
Jelajahi pasangan perdagangan Futures BOSON dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures BOSON untuk perdagangan strategis.
Beli BOSON dengan WST dalam 3 Langkah Mudah
Buat Akun MEXC
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Deposit WST
Danai akun Anda dengan WST menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
Beli BOSON
Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari BOSON, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan WST yang telah didepositkan.
Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki
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BOSON dan WST dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
BOSON (BOSON) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga BOSON
- Harga Saat Ini (USD): $0.02203
- Perubahan 7 Hari: -11.25%
- Tren 30 Hari: -13.55%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk BOSON, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke WST, harga USD BOSON tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga BOSON] [BOSON ke USD]
Tala Samoa (WST) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (WST/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- WST yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah BOSON yang sama.
- WST yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs BOSON ke WST?
Kurs antara BOSON (BOSON) dan Tala Samoa (WST) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam BOSON, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs BOSON ke WST. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit WST memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal WST
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan WST. Ketika WST melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti BOSON, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti BOSON, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap BOSON dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke WST.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs BOSON ke WST di Indonesia?
Kurs BOSON ke WST di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari BOSON (sering kali dalam WST) yang dikonversi ke WST menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs BOSON ke WST sering berubah di Indonesia?
Kurs BOSON ke WST sering berubah karena BOSON dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs BOSON ke WST di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs BOSON ke WST dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs BOSON ke WST mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi BOSON ke WST atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi BOSON ke WST dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren BOSON terhadap WST seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs BOSON ke WST di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan WST, sehingga memengaruhi kurs meskipun BOSON tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs BOSON ke WST?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs BOSON ke WST.
Dapatkah saya membandingkan kurs BOSON ke WST dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs BOSON keWST wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs BOSON ke WST sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga BOSON, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi BOSON ke WST dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga BOSON ke WST target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi BOSON dan WST di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk BOSON dan WST.
Apa perbedaan antara mengonversi BOSON ke WST dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara BOSON dan WST. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah BOSON ke WST merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga BOSON dalam WST atau stablecoin. BOSON ke WST berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs BOSON ke WST selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. WST dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs BOSON ke WST yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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