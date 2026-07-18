Analisis Teknis Bedrock (BR) Hari Ini Halaman Analisis Bedrock menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Bedrock di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Bedrock (BR) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.1485 -- -1.33% -2.24% +197.00%

Indikator Teknikal Bedrock

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Bedrock di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 19 Netral 3 Beli 4 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Netral Jual 5 Netral 3 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.14927 0.14927 R2 0.14927 0.14926 R1 0.14926 0.14926 PP 0.14926 0.14926 S1 0.14925 0.14925 S2 0.14925 0.14925 S3 0.14924 0.14925

Sinyal Pasar Bedrock Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.49M $6.74 M $7.23 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.18 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.18 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.74 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.73 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Bedrock Aliran Masuk Bersih Harga BRUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.15 2026-07-27 $0.00 M 0.15 2026-07-26 $0.00 M 0.15 2026-07-25 $0.00 M 0.15 2026-07-24 $0.00 M 0.14 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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