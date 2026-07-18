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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Bedrock, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Bedrock, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Bedrock (BR) Hari Ini

Analisis Teknis Bedrock (BR) Hari Ini

Halaman Analisis Bedrock menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Bedrock di bawah ini.

Perubahan Harga Bedrock (BR)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.1485---1.33%-2.24%+197.00%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Bedrock

Indikator Teknikal Bedrock

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Bedrock di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Sell
Jual 19
Netral 3
Beli 4
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:NetralJual 5Netral 3Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.14927
0.14927
R2
0.14927
0.14926
R1
0.14926
0.14926
PP
0.14926
0.14926
S1
0.14925
0.14925
S2
0.14925
0.14925
S3
0.14924
0.14925

Sinyal Pasar Bedrock

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.49M
$6.74 M
$7.23 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.18 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.18 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.74 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.73 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Bedrock

Aliran Masuk BersihHarga BRUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.15
2026-07-27$0.00 M0.15
2026-07-26$0.00 M0.15
2026-07-25$0.00 M0.15
2026-07-24$0.00 M0.14

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Bedrock Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Bedrock (BR) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Bedrock secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BR/USDT
$0.1485
$0.1485$0.1485
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 BR = 0.1485 USD

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