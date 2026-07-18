Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Brevis, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Brevis, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang BREV

Info Harga BREV

Penjelasan BREV

Situs Web Resmi BREV

Tokenomi BREV

Prakiraan Harga BREV

Riwayat BREV

Panduan Membeli BREV

Konverter BREV ke Mata Uang Fiat

Spot BREV

Futures USDT-M BREV

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis Brevis (BREV) Hari Ini

Analisis Teknis Brevis (BREV) Hari Ini

Halaman Analisis Brevis menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BREV. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Brevis di bawah ini.

Perubahan Harga Brevis (BREV)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.07366---1.95%-0.24%-41.03%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Brevis

Indikator Teknikal Brevis

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Brevis di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 8
Netral 3
Beli 15
Moving Averages:BeliJual 3Netral 0Beli 11
Indikator Teknis:NetralJual 5Netral 3Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.07356
0.07355
R2
0.07355
0.07355
R1
0.07355
0.07355
PP
0.07354
0.07354
S1
0.07354
0.07354
S2
0.07353
0.07354
S3
0.07353
0.07353

Sinyal Pasar Brevis

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.29M
$8.31 M
$8.60 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.04 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.07 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.07 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Brevis

Aliran Masuk BersihHarga BREVUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.07
2026-07-27-$0.04 M0.07
2026-07-26-$0.02 M0.08
2026-07-25-$0.04 M0.08
2026-07-24-$0.01 M0.07

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Brevis Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Brevis (BREV) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Brevis secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BREV/USDT
$0.07363
$0.07363$0.07363
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator BREV ke USD

Jumlah

BREV
BREV
USD
USD

1 BREV = 0.07366 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.