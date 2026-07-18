Analisis Teknis Brevis (BREV) Hari Ini Halaman Analisis Brevis menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BREV. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Brevis di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Brevis (BREV) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.07366 -- -1.95% -0.24% -41.03%

Indikator Teknikal Brevis

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Brevis di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 8 Netral 3 Beli 15 Moving Averages : Beli Jual 3 Netral 0 Beli 11 Indikator Teknis : Netral Jual 5 Netral 3 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.07356 0.07355 R2 0.07355 0.07355 R1 0.07355 0.07355 PP 0.07354 0.07354 S1 0.07354 0.07354 S2 0.07353 0.07354 S3 0.07353 0.07353

Sinyal Pasar Brevis Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.29M $8.31 M $8.60 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.04 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.07 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.07 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Brevis Aliran Masuk Bersih Harga BREVUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.07 2026-07-27 -$0.04 M 0.07 2026-07-26 -$0.02 M 0.08 2026-07-25 -$0.04 M 0.08 2026-07-24 -$0.01 M 0.07 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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