Analisis Teknis BRL (BRL) Hari Ini Halaman Analisis BRL menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BRL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis BRL di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga BRL (BRL) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.195 -- +1.14% +3.88% -2.80%

Indikator Teknikal BRL

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari BRL di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 3 Netral 18 Beli 5 Moving Averages : Netral Jual 2 Netral 12 Beli 0 Indikator Teknis : Netral Jual 1 Netral 6 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.1952 0.1951 R2 0.1951 0.1951 R1 0.1951 0.1951 PP 0.195 0.195 S1 0.195 0.195 S2 0.1949 0.195 S3 0.1949 0.1949

Sinyal Pasar BRL Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.05M $4.09 M $4.14 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.05M Pembelian Aktif 3 Hari $0.05 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.09 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.07 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal BRL Aliran Masuk Bersih Harga BRLUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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