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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang BRL, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang BRL, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis BRL (BRL) Hari Ini

Analisis Teknis BRL (BRL) Hari Ini

Halaman Analisis BRL menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BRL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis BRL di bawah ini.

Perubahan Harga BRL (BRL)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.195--+1.14%+3.88%-2.80%
Ketahui selengkapnya tentang Harga BRL

Indikator Teknikal BRL

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari BRL di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 3
Netral 18
Beli 5
Moving Averages:NetralJual 2Netral 12Beli 0
Indikator Teknis:NetralJual 1Netral 6Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.1952
0.1951
R2
0.1951
0.1951
R1
0.1951
0.1951
PP
0.195
0.195
S1
0.195
0.195
S2
0.1949
0.195
S3
0.1949
0.1949

Sinyal Pasar BRL

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.05M
$4.09 M
$4.14 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.05M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.05 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.09 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.07 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal BRL

Aliran Masuk BersihHarga BRLUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar BRL (BRL) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume BRL secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BRL/USDT
$0.195
$0.195$0.195
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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