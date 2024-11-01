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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang CZ S DOG, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang CZ S DOG, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis CZ S DOG (BROCCOLI) Hari Ini

Analisis Teknis CZ S DOG (BROCCOLI) Hari Ini

Halaman Analisis CZ S DOG menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BROCCOLI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis CZ S DOG di bawah ini.

Perubahan Harga CZ S DOG (BROCCOLI)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01307--+6.86%+13.94%-38.96%
Ketahui selengkapnya tentang Harga CZ S DOG

Indikator Teknikal CZ S DOG

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari CZ S DOG di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 3
Netral 11
Beli 12
Moving Averages:NetralJual 2Netral 7Beli 5
Indikator Teknis:Strong BuyJual 1Netral 4Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01306
0.01306
R2
0.01306
0.01305
R1
0.01305
0.01305
PP
0.01305
0.01305
S1
0.01304
0.01304
S2
0.01304
0.01304
S3
0.01303
0.01304

Sinyal Pasar CZ S DOG

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.33M
$3.65 M
$3.98 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.02 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.04 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal CZ S DOG

Aliran Masuk BersihHarga BROCCOLIUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar CZ S DOG (BROCCOLI) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume CZ S DOG secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BROCCOLI/USDT
$0.01307
$0.01307$0.01307
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 BROCCOLI = 0.01307 USD

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