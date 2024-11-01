Analisis Teknis CZ S DOG (BROCCOLI) Hari Ini Halaman Analisis CZ S DOG menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BROCCOLI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis CZ S DOG di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga CZ S DOG (BROCCOLI) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01307 -- +6.86% +13.94% -38.96%

Indikator Teknikal CZ S DOG

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari CZ S DOG di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 3 Netral 11 Beli 12 Moving Averages : Netral Jual 2 Netral 7 Beli 5 Indikator Teknis : Strong Buy Jual 1 Netral 4 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01306 0.01306 R2 0.01306 0.01305 R1 0.01305 0.01305 PP 0.01305 0.01305 S1 0.01304 0.01304 S2 0.01304 0.01304 S3 0.01303 0.01304

Sinyal Pasar CZ S DOG Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.33M $3.65 M $3.98 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.02 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.04 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal CZ S DOG Aliran Masuk Bersih Harga BROCCOLIUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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