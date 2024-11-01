Analisis Teknis Broccoli (BROCCOLIF3B) Hari Ini Halaman Analisis Broccoli menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BROCCOLIF3B. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Broccoli di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Broccoli (BROCCOLIF3B) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.009394 -- +62.97% +78.25% +117.45%

Indikator Teknikal Broccoli

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Broccoli di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 9 Netral 1 Beli 16 Moving Averages : Beli Jual 5 Netral 0 Beli 9 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.009496 0.009474 R2 0.009474 0.00946 R1 0.009461 0.009452 PP 0.009439 0.009439 S1 0.009426 0.009425 S2 0.009404 0.009417 S3 0.009391 0.009404

Sinyal Pasar Broccoli Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.48M $6.15 M $6.63 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.04M Pembelian Aktif 3 Hari $0.45 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.50 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.05M Pembelian Aktif 7 Hari $2.18 M Penjualan Aktif 7 Hari $2.23 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Broccoli Aliran Masuk Bersih Harga BROCCOLIF3BUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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