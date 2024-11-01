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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Broccoli, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Broccoli, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Broccoli (BROCCOLIF3B) Hari Ini

Analisis Teknis Broccoli (BROCCOLIF3B) Hari Ini

Halaman Analisis Broccoli menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BROCCOLIF3B. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Broccoli di bawah ini.

Perubahan Harga Broccoli (BROCCOLIF3B)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.009394--+62.97%+78.25%+117.45%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Broccoli

Indikator Teknikal Broccoli

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Broccoli di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 9
Netral 1
Beli 16
Moving Averages:BeliJual 5Netral 0Beli 9
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 1Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.009496
0.009474
R2
0.009474
0.00946
R1
0.009461
0.009452
PP
0.009439
0.009439
S1
0.009426
0.009425
S2
0.009404
0.009417
S3
0.009391
0.009404

Sinyal Pasar Broccoli

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.48M
$6.15 M
$6.63 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.04M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.45 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.50 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.05M
Pembelian Aktif 7 Hari
$2.18 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$2.23 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Broccoli

Aliran Masuk BersihHarga BROCCOLIF3BUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Broccoli (BROCCOLIF3B) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Broccoli secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BROCCOLIF3B/USDT
$0.009394
$0.009394$0.009394
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 BROCCOLIF3B = 0.009394 USD

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