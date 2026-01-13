Harga BoostFi Hari Ini

Harga live BoostFi (BSF) hari ini adalah $ 0.000000000000005, dengan perubahan 58.36% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BSF ke USD saat ini adalah $ 0.000000000000005 per BSF.

BoostFi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- BSF. Selama 24 jam terakhir, BSF diperdagangkan antara $ 0.000000000000005 (low) dan $ 0.00000000000009998 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, BSF bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -100.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 91.26K.

Informasi Pasar BoostFi (BSF)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 91.26K$ 91.26K $ 91.26K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 500.00$ 500.00 $ 500.00 Suplai Peredaran ---- -- Suplai Maks. 100,000,000,000,000,000 100,000,000,000,000,000 100,000,000,000,000,000 Total Suplai 100,000,000,000,000,000 100,000,000,000,000,000 100,000,000,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar BoostFi saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 91.26K. Suplai beredar BSF adalah --, dan total suplainya sebesar 100000000000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 500.00.