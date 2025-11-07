Apa yang dimaksud dengan BSX Protocol (BSX)

"BSX is developing the fastest, simplest, and most secure perpetuals DEX on the market. BSX runs on the Base L2, a custom Ethereum rollup built using the Optimism stack. It integrates an off-chain central limit order book for efficient trade matching with on-chain settlement via smart contracts on Ethereum L2. This design delivers a high-performance, low-latency trading experience akin to centralized exchanges while preserving the security and transparency of decentralized systems. BSX is backed by Coinbase Ventures, Blockchain Capital, and other prominent crypto VC investors and builders, with Arthur Hayes is BSX advisor from day 1. BSX is built by ex-Coinbase, Kraken, and FalconX team."

Tokenomi BSX Protocol (BSX)

Memahami tokenomi BSX Protocol (BSX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BSX sekarang!

Sumber Daya BSX Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BSX Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BSX Protocol Berapa nilai BSX Protocol (BSX) hari ini? Harga live BSX dalam USD adalah 0.00737 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BSX ke USD saat ini? $ 0.00737 . Cobalah Harga BSX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar BSX Protocol? Kapitalisasi pasar BSX adalah $ 1.40M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BSX? Suplai beredar BSX adalah 189.48M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BSX? BSX mencapai harga ATH sebesar 28,940.090264703733 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BSX? BSX mencapai harga ATL 0.006060071215687439 USD . Berapa volume perdagangan BSX? Volume perdagangan 24 jam live BSX adalah $ 102.49K USD . Akankah harga BSX naik lebih tinggi tahun ini? BSX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BSX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting BSX Protocol (BSX)

