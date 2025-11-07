BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live BSX Protocol hari ini adalah 0.00737 USD. Lacak informasi harga aktual BSX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BSX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live BSX Protocol hari ini adalah 0.00737 USD. Lacak informasi harga aktual BSX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BSX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BSX

Info Harga BSX

Penjelasan BSX

Whitepaper BSX

Situs Web Resmi BSX

Tokenomi BSX

Prakiraan Harga BSX

Riwayat BSX

Panduan Membeli BSX

Konverter BSX ke Mata Uang Fiat

Spot BSX

Futures USDT-M BSX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo BSX Protocol

Harga BSX Protocol(BSX)

Harga Live 1 BSX ke USD:

$0.00743
$0.00743$0.00743
+0.13%1D
USD
Grafik Harga Live BSX Protocol (BSX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:16:20 (UTC+8)

Informasi Harga BSX Protocol (BSX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00699
$ 0.00699$ 0.00699
Low 24 Jam
$ 0.00851
$ 0.00851$ 0.00851
High 24 Jam

$ 0.00699
$ 0.00699$ 0.00699

$ 0.00851
$ 0.00851$ 0.00851

$ 28,940.090264703733
$ 28,940.090264703733$ 28,940.090264703733

$ 0.006060071215687439
$ 0.006060071215687439$ 0.006060071215687439

-1.21%

+0.13%

-17.29%

-17.29%

Harga aktual BSX Protocol (BSX) adalah $ 0.00737. Selama 24 jam terakhir, BSX diperdagangkan antara low $ 0.00699 dan high $ 0.00851, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBSX adalah $ 28,940.090264703733, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.006060071215687439.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BSX telah berubah sebesar -1.21% selama 1 jam terakhir, +0.13% selama 24 jam, dan -17.29% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BSX Protocol (BSX)

No.1905

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

$ 102.49K
$ 102.49K$ 102.49K

$ 7.36M
$ 7.36M$ 7.36M

189.48M
189.48M 189.48M

998,000,000
998,000,000 998,000,000

998,000,000
998,000,000 998,000,000

18.98%

BASE

Kapitalisasi Pasar BSX Protocol saat ini adalah $ 1.40M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 102.49K. Suplai beredar BSX adalah 189.48M, dan total suplainya sebesar 998000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.36M.

Riwayat Harga BSX Protocol (BSX) USD

Pantau perubahan harga BSX Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000096+0.13%
30 Days$ -0.01405-65.60%
60 Hari$ -0.01197-61.90%
90 Hari$ -0.0046-38.43%
Perubahan Harga BSX Protocol Hari Ini

Hari ini, BSX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000096 (+0.13%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BSX Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01405 (-65.60%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BSX Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BSX terlihat mengalami perubahan $ -0.01197 (-61.90%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BSX Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0046 (-38.43%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BSX Protocol (BSX)?

Lihat halaman Riwayat Harga BSX Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BSX Protocol (BSX)

"BSX is developing the fastest, simplest, and most secure perpetuals DEX on the market.

BSX runs on the Base L2, a custom Ethereum rollup built using the Optimism stack. It integrates an off-chain central limit order book for efficient trade matching with on-chain settlement via smart contracts on Ethereum L2. This design delivers a high-performance, low-latency trading experience akin to centralized exchanges while preserving the security and transparency of decentralized systems.

BSX is backed by Coinbase Ventures, Blockchain Capital, and other prominent crypto VC investors and builders, with Arthur Hayes is BSX advisor from day 1. BSX is built by ex-Coinbase, Kraken, and FalconX team."

BSX Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BSX Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BSX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BSX Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BSX Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BSX Protocol (USD)

Berapa nilai BSX Protocol (BSX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BSX Protocol (BSX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BSX Protocol.

Cek prediksi harga BSX Protocol sekarang!

Tokenomi BSX Protocol (BSX)

Memahami tokenomi BSX Protocol (BSX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BSX sekarang!

Cara membeli BSX Protocol (BSX)

Ingin mengetahui cara membeli BSX Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BSX Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BSX ke Mata Uang Lokal

1 BSX Protocol(BSX) ke VND
193.94155
1 BSX Protocol(BSX) ke AUD
A$0.0113498
1 BSX Protocol(BSX) ke GBP
0.0056012
1 BSX Protocol(BSX) ke EUR
0.0063382
1 BSX Protocol(BSX) ke USD
$0.00737
1 BSX Protocol(BSX) ke MYR
RM0.0308066
1 BSX Protocol(BSX) ke TRY
0.3109403
1 BSX Protocol(BSX) ke JPY
¥1.12024
1 BSX Protocol(BSX) ke ARS
ARS$10.6965969
1 BSX Protocol(BSX) ke RUB
0.5987388
1 BSX Protocol(BSX) ke INR
0.6534979
1 BSX Protocol(BSX) ke IDR
Rp122.8332842
1 BSX Protocol(BSX) ke PHP
0.4349774
1 BSX Protocol(BSX) ke EGP
￡E.0.348601
1 BSX Protocol(BSX) ke BRL
R$0.0394295
1 BSX Protocol(BSX) ke CAD
C$0.0103917
1 BSX Protocol(BSX) ke BDT
0.8992137
1 BSX Protocol(BSX) ke NGN
10.6042508
1 BSX Protocol(BSX) ke COP
$28.2374917
1 BSX Protocol(BSX) ke ZAR
R.0.1280906
1 BSX Protocol(BSX) ke UAH
0.3099822
1 BSX Protocol(BSX) ke TZS
T.Sh.18.10809
1 BSX Protocol(BSX) ke VES
Bs1.67299
1 BSX Protocol(BSX) ke CLP
$6.94991
1 BSX Protocol(BSX) ke PKR
Rs2.0830568
1 BSX Protocol(BSX) ke KZT
3.8768411
1 BSX Protocol(BSX) ke THB
฿0.2387143
1 BSX Protocol(BSX) ke TWD
NT$0.2283963
1 BSX Protocol(BSX) ke AED
د.إ0.0270479
1 BSX Protocol(BSX) ke CHF
Fr0.005896
1 BSX Protocol(BSX) ke HKD
HK$0.0572649
1 BSX Protocol(BSX) ke AMD
֏2.818288
1 BSX Protocol(BSX) ke MAD
.د.م0.068541
1 BSX Protocol(BSX) ke MXN
$0.1369346
1 BSX Protocol(BSX) ke SAR
ريال0.0276375
1 BSX Protocol(BSX) ke ETB
Br1.1341693
1 BSX Protocol(BSX) ke KES
KSh0.9519092
1 BSX Protocol(BSX) ke JOD
د.أ0.00522533
1 BSX Protocol(BSX) ke PLN
0.0271216
1 BSX Protocol(BSX) ke RON
лв0.032428
1 BSX Protocol(BSX) ke SEK
kr0.0704572
1 BSX Protocol(BSX) ke BGN
лв0.0124553
1 BSX Protocol(BSX) ke HUF
Ft2.4640121
1 BSX Protocol(BSX) ke CZK
0.1552859
1 BSX Protocol(BSX) ke KWD
د.ك0.00225522
1 BSX Protocol(BSX) ke ILS
0.0240999
1 BSX Protocol(BSX) ke BOB
Bs0.050853
1 BSX Protocol(BSX) ke AZN
0.012529
1 BSX Protocol(BSX) ke TJS
SM0.0679514
1 BSX Protocol(BSX) ke GEL
0.0199727
1 BSX Protocol(BSX) ke AOA
Kz6.7552683
1 BSX Protocol(BSX) ke BHD
.د.ب0.00277849
1 BSX Protocol(BSX) ke BMD
$0.00737
1 BSX Protocol(BSX) ke DKK
kr0.0476102
1 BSX Protocol(BSX) ke HNL
L0.1941258
1 BSX Protocol(BSX) ke MUR
0.33902
1 BSX Protocol(BSX) ke NAD
$0.1280169
1 BSX Protocol(BSX) ke NOK
kr0.0751003
1 BSX Protocol(BSX) ke NZD
$0.0130449
1 BSX Protocol(BSX) ke PAB
B/.0.00737
1 BSX Protocol(BSX) ke PGK
K0.030954
1 BSX Protocol(BSX) ke QAR
ر.ق0.0268268
1 BSX Protocol(BSX) ke RSD
дин.0.748055
1 BSX Protocol(BSX) ke UZS
soʻm88.7951603
1 BSX Protocol(BSX) ke ALL
L0.6179745
1 BSX Protocol(BSX) ke ANG
ƒ0.0131923
1 BSX Protocol(BSX) ke AWG
ƒ0.013266
1 BSX Protocol(BSX) ke BBD
$0.01474
1 BSX Protocol(BSX) ke BAM
KM0.0124553
1 BSX Protocol(BSX) ke BIF
Fr21.73413
1 BSX Protocol(BSX) ke BND
$0.009581
1 BSX Protocol(BSX) ke BSD
$0.00737
1 BSX Protocol(BSX) ke JMD
$1.1817795
1 BSX Protocol(BSX) ke KHR
29.5983622
1 BSX Protocol(BSX) ke KMF
Fr3.0954
1 BSX Protocol(BSX) ke LAK
160.2173881
1 BSX Protocol(BSX) ke LKR
රු2.2468919
1 BSX Protocol(BSX) ke MDL
L0.12529
1 BSX Protocol(BSX) ke MGA
Ar33.198165
1 BSX Protocol(BSX) ke MOP
P0.05896
1 BSX Protocol(BSX) ke MVR
0.113498
1 BSX Protocol(BSX) ke MWK
MK12.7951307
1 BSX Protocol(BSX) ke MZN
MT0.4713115
1 BSX Protocol(BSX) ke NPR
रु1.044329
1 BSX Protocol(BSX) ke PYG
52.26804
1 BSX Protocol(BSX) ke RWF
Fr10.69387
1 BSX Protocol(BSX) ke SBD
$0.0606551
1 BSX Protocol(BSX) ke SCR
0.1109185
1 BSX Protocol(BSX) ke SRD
$0.283745
1 BSX Protocol(BSX) ke SVC
$0.0644138
1 BSX Protocol(BSX) ke SZL
L0.1279432
1 BSX Protocol(BSX) ke TMT
m0.025795
1 BSX Protocol(BSX) ke TND
د.ت0.02180783
1 BSX Protocol(BSX) ke TTD
$0.0498949
1 BSX Protocol(BSX) ke UGX
Sh25.76552
1 BSX Protocol(BSX) ke XAF
Fr4.17879
1 BSX Protocol(BSX) ke XCD
$0.019899
1 BSX Protocol(BSX) ke XOF
Fr4.17879
1 BSX Protocol(BSX) ke XPF
Fr0.75911
1 BSX Protocol(BSX) ke BWP
P0.0991265
1 BSX Protocol(BSX) ke BZD
$0.0148137
1 BSX Protocol(BSX) ke CVE
$0.7063408
1 BSX Protocol(BSX) ke DJF
Fr1.30449
1 BSX Protocol(BSX) ke DOP
$0.4739647
1 BSX Protocol(BSX) ke DZD
د.ج0.9616376
1 BSX Protocol(BSX) ke FJD
$0.0168036
1 BSX Protocol(BSX) ke GNF
Fr64.08215
1 BSX Protocol(BSX) ke GTQ
Q0.0564542
1 BSX Protocol(BSX) ke GYD
$1.5415092
1 BSX Protocol(BSX) ke ISK
kr0.92862

Sumber Daya BSX Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BSX Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi BSX Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BSX Protocol

Berapa nilai BSX Protocol (BSX) hari ini?
Harga live BSX dalam USD adalah 0.00737 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BSX ke USD saat ini?
Harga BSX ke USD saat ini adalah $ 0.00737. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BSX Protocol?
Kapitalisasi pasar BSX adalah $ 1.40M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BSX?
Suplai beredar BSX adalah 189.48M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BSX?
BSX mencapai harga ATH sebesar 28,940.090264703733 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BSX?
BSX mencapai harga ATL 0.006060071215687439 USD.
Berapa volume perdagangan BSX?
Volume perdagangan 24 jam live BSX adalah $ 102.49K USD.
Akankah harga BSX naik lebih tinggi tahun ini?
BSX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BSX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:16:20 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BSX Protocol (BSX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BSX ke USD

Jumlah

BSX
BSX
USD
USD

1 BSX = 0.00737 USD

Perdagangkan BSX

BSX/USDT
$0.00743
$0.00743$0.00743
-0.26%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,348.23
$101,348.23$101,348.23

-0.64%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,311.79
$3,311.79$3,311.79

+0.35%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.58
$154.58$154.58

-0.85%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0669
$1.0669$1.0669

+24.34%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,348.23
$101,348.23$101,348.23

-0.64%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,311.79
$3,311.79$3,311.79

+0.35%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.58
$154.58$154.58

-0.85%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2069
$2.2069$2.2069

-1.23%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0097
$1.0097$1.0097

-0.62%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0312
$0.0312$0.0312

-37.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003991
$0.0003991$0.0003991

+166.06%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012698
$0.012698$0.012698

+1,169.80%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.009
$4.009$4.009

+300.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007656
$0.007656$0.007656

+258.76%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001923
$0.001923$0.001923

+76.74%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002301
$0.0000002301$0.0000002301

+53.40%