Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Bitlayer, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Bitlayer, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang BTR

Info Harga BTR

Penjelasan BTR

Whitepaper BTR

Situs Web Resmi BTR

Tokenomi BTR

Prakiraan Harga BTR

Riwayat BTR

Panduan Membeli BTR

Konverter BTR ke Mata Uang Fiat

Spot BTR

Futures USDT-M BTR

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis Bitlayer (BTR) Hari Ini

Analisis Teknis Bitlayer (BTR) Hari Ini

Halaman Analisis Bitlayer menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BTR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Bitlayer di bawah ini.

Perubahan Harga Bitlayer (BTR)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01693---0.65%-7.84%-41.85%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Bitlayer

Indikator Teknikal Bitlayer

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Bitlayer di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Sell
Jual 18
Netral 7
Beli 1
Moving Averages:Strong SellJual 12Netral 2Beli 0
Indikator Teknis:Strong SellJual 6Netral 5Beli 1
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01698
0.01698
R2
0.01698
0.01697
R1
0.01697
0.01697
PP
0.01697
0.01697
S1
0.01696
0.01696
S2
0.01696
0.01696
S3
0.01695
0.01696

Sinyal Pasar Bitlayer

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.08M
$3.52 M
$3.60 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.02 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.07 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.07 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Bitlayer

Aliran Masuk BersihHarga BTRUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27$0.00 M0.02
2026-07-26$0.00 M0.02
2026-07-25$0.00 M0.02
2026-07-24$0.00 M0.02
2026-07-23$0.00 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Bitlayer Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Bitlayer (BTR) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Bitlayer secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BTR/USDT
$0.01693
$0.01693$0.01693
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator BTR ke USD

Jumlah

BTR
BTR
USD
USD

1 BTR = 0.01693 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.