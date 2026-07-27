Analisis Teknis Bitlayer (BTR) Hari Ini Halaman Analisis Bitlayer menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BTR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Bitlayer di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Bitlayer (BTR) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01693 -- -0.65% -7.84% -41.85%

Indikator Teknikal Bitlayer

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Bitlayer di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 18 Netral 7 Beli 1 Moving Averages : Strong Sell Jual 12 Netral 2 Beli 0 Indikator Teknis : Strong Sell Jual 6 Netral 5 Beli 1 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01698 0.01698 R2 0.01698 0.01697 R1 0.01697 0.01697 PP 0.01697 0.01697 S1 0.01696 0.01696 S2 0.01696 0.01696 S3 0.01695 0.01696

Sinyal Pasar Bitlayer Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.08M $3.52 M $3.60 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.02 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.07 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.07 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Bitlayer Aliran Masuk Bersih Harga BTRUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 $0.00 M 0.02 2026-07-26 $0.00 M 0.02 2026-07-25 $0.00 M 0.02 2026-07-24 $0.00 M 0.02 2026-07-23 $0.00 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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