Analisis Teknis BeatSwap (BTX) Hari Ini Halaman Analisis BeatSwap menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BTX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis BeatSwap di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga BeatSwap (BTX) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.028745 -- +14.18% +80.84% +133.41%

Indikator Teknikal BeatSwap

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari BeatSwap di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 16 Netral 4 Beli 6 Moving Averages : Strong Sell Jual 13 Netral 0 Beli 1 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 4 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.02893 0.0289 R2 0.0289 0.02886 R1 0.02884 0.02884 PP 0.02881 0.02881 S1 0.02875 0.02877 S2 0.02872 0.02875 S3 0.02866 0.02872

Sinyal Pasar BeatSwap Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.00M $0.03 M $0.04 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.00 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.00 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.00 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.00 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal BeatSwap Aliran Masuk Bersih Harga BTXUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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