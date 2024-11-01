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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang BeatSwap, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang BeatSwap, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis BeatSwap (BTX) Hari Ini

Analisis Teknis BeatSwap (BTX) Hari Ini

Halaman Analisis BeatSwap menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BTX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis BeatSwap di bawah ini.

Perubahan Harga BeatSwap (BTX)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.028745--+14.18%+80.84%+133.41%
Ketahui selengkapnya tentang Harga BeatSwap

Indikator Teknikal BeatSwap

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari BeatSwap di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 16
Netral 4
Beli 6
Moving Averages:Strong SellJual 13Netral 0Beli 1
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 4Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.02893
0.0289
R2
0.0289
0.02886
R1
0.02884
0.02884
PP
0.02881
0.02881
S1
0.02875
0.02877
S2
0.02872
0.02875
S3
0.02866
0.02872

Sinyal Pasar BeatSwap

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.00M
$0.03 M
$0.04 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.00 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.00 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.00 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.00 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal BeatSwap

Aliran Masuk BersihHarga BTXUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar BeatSwap (BTX) di MEXC

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BTX/USDT
$0.028745
$0.028745$0.028745
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 BTX = 0.028745 USD

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