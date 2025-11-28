Tabel Konversi Pepe Buldak ke Jersey Pound
Tabel Konversi BUL ke JEP
- 1 BUL0.00 JEP
- 2 BUL0.00 JEP
- 3 BUL0.00 JEP
- 4 BUL0.00 JEP
- 5 BUL0.00 JEP
- 6 BUL0.00 JEP
- 7 BUL0.00 JEP
- 8 BUL0.00 JEP
- 9 BUL0.00 JEP
- 10 BUL0.00 JEP
- 50 BUL0.00 JEP
- 100 BUL0.00 JEP
- 1,000 BUL0.00 JEP
- 5,000 BUL0.00 JEP
- 10,000 BUL0.00 JEP
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Pepe Buldak ke Jersey Pound (BUL ke JEP) di berbagai rentang nilai, dari 1 BUL hingga 10,000 BUL. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah BUL yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar JEP terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah BUL ke JEP khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi JEP ke BUL
- 1 JEP66,198,255 BUL
- 2 JEP132,396,510 BUL
- 3 JEP198,594,765 BUL
- 4 JEP264,793,020 BUL
- 5 JEP330,991,276 BUL
- 6 JEP397,189,531 BUL
- 7 JEP463,387,786 BUL
- 8 JEP529,586,041 BUL
- 9 JEP595,784,296 BUL
- 10 JEP661,982,552 BUL
- 50 JEP3,309,912,760 BUL
- 100 JEP6,619,825,520 BUL
- 1,000 JEP66,198,255,205 BUL
- 5,000 JEP330,991,276,029 BUL
- 10,000 JEP661,982,552,059 BUL
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Jersey Pound ke Pepe Buldak (JEP ke BUL) di berbagai rentang jumlah, dari 1 JEP hingga 10,000 JEP. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Pepe Buldak yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah JEP yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Pepe Buldak (BUL) saat ini diperdagangkan seharga £ 0.00 JEP , yang mencerminkan perubahan 0.00% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai £50.64 dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar £-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Pepe Buldak Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
50.64
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
0.00%
Perubahan Harga (1 Hari)
£ 0.00000002
High 24 Jam
£ 0.00000002
Low 24 Jam
Grafik tren BUL ke JEP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Pepe Buldak terhadap JEP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Pepe Buldak saat ini.
Ringkasan Konversi BUL ke JEP
Per | 1 BUL = 0.00 JEP | 1 JEP = 66,198,255 BUL
Kurs untuk 1 BUL ke JEP hari ini adalah 0.00 JEP.
Pembelian 5 BUL akan dikenai biaya 0.00 JEP, sedangkan 10 BUL memiliki nilai 0.00 JEP.
1 JEP dapat di-trade dengan 66,198,255 BUL.
50 JEP dapat dikonversi ke 3,309,912,760 BUL, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 BUL ke JEP telah berubah sebesar -5.26% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.00%, sehingga mencapai high senilai 0 JEP dan low senilai 0 JEP.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 BUL adalah 0 JEP yang menunjukkan perubahan -72.60% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, BUL telah berubah sebesar 0 JEP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -90.05% pada nilainya.
Semua Tentang Pepe Buldak (BUL)
Setelah menghitung harga Pepe Buldak (BUL), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Pepe Buldak langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan BUL. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Pepe Buldak, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga BUL ke JEP
Dalam 24 jam terakhir, Pepe Buldak (BUL) telah berfluktuasi antara 0 JEP dan 0 JEP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0 JEP dan high 0 JEP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas BUL ke JEP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|£ 0
|£ 0
|£ 0
|£ 0
|Low
|£ 0
|£ 0
|£ 0
|£ 0
|Rata-rata
|£ 0
|£ 0
|£ 0
|£ 0
|Volatilitas
|0.00%
|+51.63%
|+116.88%
|+739.46%
|Perubahan
|0.00%
|-5.25%
|-72.59%
|-90.04%
Prakiraan Harga Pepe Buldak dalam JEP untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Pepe Buldak dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan BUL ke JEP untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga BUL untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Pepe Buldak dapat mencapai sekitar £0.00JEP, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga BUL untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, BUL mungkin naik menjadi sekitar £0.00 JEP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Pepe Buldak kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan BUL yang Tersedia di MEXC
BUL/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot BUL, yang mencakup pasar tempat Pepe Buldak dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual BUL pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
BULLISHUSDTPerpetual
|Trade
BULLAUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures BUL dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Pepe Buldak untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Pepe Buldak
Ingin menambahkan Pepe Buldak ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Pepe Buldak › atau Mulai sekarang ›
BUL dan JEP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Pepe Buldak (BUL) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Pepe Buldak
- Harga Saat Ini (USD): $0.00000002
- Perubahan 7 Hari: -5.26%
- Tren 30 Hari: -72.60%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk BUL, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke JEP, harga USD BUL tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga BUL] [BUL ke USD]
Jersey Pound (JEP) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (JEP/USD): 1.3238194839751651
- Perubahan 7 Hari: +0.65%
- Tren 30 Hari: +0.65%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- JEP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah BUL yang sama.
- JEP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli BUL dengan JEP secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs BUL ke JEP?
Kurs antara Pepe Buldak (BUL) dan Jersey Pound (JEP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam BUL, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs BUL ke JEP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit JEP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal JEP
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan JEP. Ketika JEP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti BUL, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Pepe Buldak, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap BUL dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke JEP.
Konversikan BUL ke JEP Seketika
Gunakan konverter BUL ke JEP kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi BUL ke JEP?
Masukkan Jumlah BUL
Mulailah dengan memasukkan jumlah BUL yang ingin Anda konversi ke JEP menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs BUL ke JEP Secara Live
Lihat kurs BUL ke JEP yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang BUL dan JEP.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan BUL ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli BUL dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs BUL ke JEP dihitung?
Perhitungan kurs BUL ke JEP didasarkan pada nilai BUL saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke JEP menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs BUL ke JEP begitu sering berubah?
Kurs BUL ke JEP sangat sering berubah karena Pepe Buldak dan Jersey Pound terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs BUL ke JEP yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs BUL ke JEP dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs BUL ke JEP dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan BUL ke JEP atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi BUL ke JEP dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren BUL terhadap JEP dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga BUL terhadap JEP dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar BUL ke JEP?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan JEP, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun BUL tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs BUL ke JEP?
Halving Pepe Buldak, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs BUL ke JEP.
Bisakah saya membandingkan kurs BUL ke JEP dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs BUL keJEP wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs BUL ke JEP sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Pepe Buldak, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi BUL ke JEP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas JEP dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target BUL ke JEP dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Pepe Buldak dan Jersey Pound?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Pepe Buldak dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan BUL ke JEP dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan JEP Anda ke BUL dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah BUL ke JEP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga BUL dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar BUL ke JEP dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs BUL ke JEP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai JEP terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs BUL ke JEP yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Pepe Buldak Selengkapnya
Harga Pepe Buldak
Pelajari selengkapnya tentang Pepe Buldak (BUL) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Pepe Buldak
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar BUL untuk lebih memahami kemungkinan arah Pepe Buldak.
Cara Membeli Pepe Buldak
Ingin membeli Pepe Buldak? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
BUL/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan BUL/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
Temukan Konversi Pepe Buldak ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke JEP
Mengapa Harus Membeli Pepe Buldak dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Pepe Buldak.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Pepe Buldak dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.