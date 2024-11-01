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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang BULLA, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang BULLA, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis BULLA (BULLA) Hari Ini

Analisis Teknis BULLA (BULLA) Hari Ini

Halaman Analisis BULLA menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BULLA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis BULLA di bawah ini.

Perubahan Harga BULLA (BULLA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.013495--+28.70%+127.34%+81.62%
Ketahui selengkapnya tentang Harga BULLA

Indikator Teknikal BULLA

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari BULLA di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 15
Netral 4
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 12Netral 0Beli 2
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 4Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.013524
0.013522
R2
0.013522
0.013519
R1
0.013517
0.013518
PP
0.013515
0.013515
S1
0.01351
0.013512
S2
0.013508
0.013511
S3
0.013503
0.013508

Sinyal Pasar BULLA

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.14M
$1.18 M
$1.32 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.37 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.37 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.92 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.91 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal BULLA

Aliran Masuk BersihHarga BULLAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar BULLA (BULLA) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume BULLA secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BULLA/USDT
$0.01344
$0.01344$0.01344
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 BULLA = 0.013495 USD

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