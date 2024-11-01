Analisis Teknis BULLA (BULLA) Hari Ini Halaman Analisis BULLA menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BULLA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis BULLA di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga BULLA (BULLA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.013495 -- +28.70% +127.34% +81.62%

Indikator Teknikal BULLA

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari BULLA di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 15 Netral 4 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 12 Netral 0 Beli 2 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 4 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.013524 0.013522 R2 0.013522 0.013519 R1 0.013517 0.013518 PP 0.013515 0.013515 S1 0.01351 0.013512 S2 0.013508 0.013511 S3 0.013503 0.013508

Sinyal Pasar BULLA Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.14M $1.18 M $1.32 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.37 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.37 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.92 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.91 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal BULLA Aliran Masuk Bersih Harga BULLAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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