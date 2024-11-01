Beli KriptoPasarSpotFutures OILSNOWTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang BUTTCOIN, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang BUTTCOIN, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang BUTTCOIN

Info Harga BUTTCOIN

Penjelasan BUTTCOIN

Tokenomi BUTTCOIN

Prakiraan Harga BUTTCOIN

Riwayat BUTTCOIN

Panduan Membeli BUTTCOIN

Konverter BUTTCOIN ke Mata Uang Fiat

Spot BUTTCOIN

Futures USDT-M BUTTCOIN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis BUTTCOIN (BUTTCOIN) Hari Ini

Analisis Teknis BUTTCOIN (BUTTCOIN) Hari Ini

Halaman Analisis BUTTCOIN menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BUTTCOIN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis BUTTCOIN di bawah ini.

Perubahan Harga BUTTCOIN (BUTTCOIN)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.010736--+15.70%-36.01%+55.23%
Ketahui selengkapnya tentang Harga BUTTCOIN

Indikator Teknikal BUTTCOIN

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari BUTTCOIN di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 14
Netral 4
Beli 8
Moving Averages:NetralJual 8Netral 0Beli 6
Indikator Teknis:JualJual 6Netral 4Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01056
0.01054
R2
0.01054
0.01052
R1
0.01052
0.01051
PP
0.0105
0.0105
S1
0.01048
0.01048
S2
0.01046
0.01047
S3
0.01044
0.01046

Sinyal Pasar BUTTCOIN

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.00 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.00 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.01 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal BUTTCOIN

Aliran Masuk BersihHarga BUTTCOINUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi BUTTCOIN Selengkapnya

Perdagangkan Pasar BUTTCOIN (BUTTCOIN) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume BUTTCOIN secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BUTTCOIN/USDT
$0.010741
$0.010741$0.010741
+11.34%
6.85M (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator BUTTCOIN ke USD

Jumlah

BUTTCOIN
BUTTCOIN
USD
USD

1 BUTTCOIN = 0.010736 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.