Analisis Teknis BUTTCOIN (BUTTCOIN) Hari Ini Halaman Analisis BUTTCOIN menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BUTTCOIN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis BUTTCOIN di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga BUTTCOIN (BUTTCOIN) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.010736 -- +15.70% -36.01% +55.23%

Indikator Teknikal BUTTCOIN

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari BUTTCOIN di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 14 Netral 4 Beli 8 Moving Averages : Netral Jual 8 Netral 0 Beli 6 Indikator Teknis : Jual Jual 6 Netral 4 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01056 0.01054 R2 0.01054 0.01052 R1 0.01052 0.01051 PP 0.0105 0.0105 S1 0.01048 0.01048 S2 0.01046 0.01047 S3 0.01044 0.01046

Sinyal Pasar BUTTCOIN Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.01M $0.03 M $0.04 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.00 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.00 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.01 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal BUTTCOIN Aliran Masuk Bersih Harga BUTTCOINUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar BUTTCOIN (BUTTCOIN) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume BUTTCOIN secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam BUTTCOIN / USDT $0.010741 $0.010741 $0.010741 +11.34% 6.85M (USDT) Trade