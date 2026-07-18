Analisis Teknis Chainbase (C) Hari Ini Halaman Analisis Chainbase menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari C. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Chainbase di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Chainbase (C) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.05815 -- -7.91% -28.56% -22.75%

Indikator Teknikal Chainbase

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Chainbase di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 3 Netral 1 Beli 22 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 1 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.05801 0.058 R2 0.058 0.05799 R1 0.05799 0.05799 PP 0.05798 0.05798 S1 0.05797 0.05797 S2 0.05796 0.05797 S3 0.05795 0.05796

Sinyal Pasar Chainbase Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.61M $4.53 M $5.14 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.02 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.10 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.09 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Chainbase Aliran Masuk Bersih Harga CUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.06 2026-07-27 -$0.01 M 0.06 2026-07-26 $0.00 M 0.06 2026-07-25 -$0.03 M 0.06 2026-07-24 -$0.02 M 0.06 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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