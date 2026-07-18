Analisis Teknis Cap (CAP) Hari Ini Halaman Analisis Cap menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CAP. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Cap di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Cap (CAP) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0242 -- +22.28% -7.25% +868.00%

Indikator Teknikal Cap

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Cap di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 4 Netral 3 Beli 19 Moving Averages : Strong Buy Jual 2 Netral 0 Beli 12 Indikator Teknis : Beli Jual 2 Netral 3 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.02428 0.02425 R2 0.02425 0.02424 R1 0.02424 0.02423 PP 0.02421 0.02421 S1 0.0242 0.0242 S2 0.02417 0.02419 S3 0.02416 0.02417

Sinyal Pasar Cap Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.96M $5.84 M $6.80 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.09M Pembelian Aktif 3 Hari $0.98 M Penjualan Aktif 3 Hari $1.07 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.13M Pembelian Aktif 7 Hari $2.76 M Penjualan Aktif 7 Hari $2.89 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Cap Aliran Masuk Bersih Harga CAPUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.02 2026-07-27 $0.09 M 0.02 2026-07-26 $0.04 M 0.02 2026-07-25 $0.01 M 0.02 2026-07-24 -$0.13 M 0.03 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Cap (CAP) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Cap secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam CAP / USDT $0.0242 $0.0242 $0.0242 0.00% 0.00% (USDT) Trade