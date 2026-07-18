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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Cap, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Cap, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Cap (CAP) Hari Ini

Analisis Teknis Cap (CAP) Hari Ini

Halaman Analisis Cap menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CAP. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Cap di bawah ini.

Perubahan Harga Cap (CAP)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0242--+22.28%-7.25%+868.00%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Cap

Indikator Teknikal Cap

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Cap di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 4
Netral 3
Beli 19
Moving Averages:Strong BuyJual 2Netral 0Beli 12
Indikator Teknis:BeliJual 2Netral 3Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.02428
0.02425
R2
0.02425
0.02424
R1
0.02424
0.02423
PP
0.02421
0.02421
S1
0.0242
0.0242
S2
0.02417
0.02419
S3
0.02416
0.02417

Sinyal Pasar Cap

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.96M
$5.84 M
$6.80 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.09M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.98 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$1.07 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.13M
Pembelian Aktif 7 Hari
$2.76 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$2.89 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Cap

Aliran Masuk BersihHarga CAPUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.02
2026-07-27$0.09 M0.02
2026-07-26$0.04 M0.02
2026-07-25$0.01 M0.02
2026-07-24-$0.13 M0.03

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Cap Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Cap (CAP) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Cap secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CAP/USDT
$0.0242
$0.0242$0.0242
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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CAP
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1 CAP = 0.0242 USD

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