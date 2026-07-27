Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Collector Crypt, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Collector Crypt, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang CARDS

Info Harga CARDS

Penjelasan CARDS

Tokenomi CARDS

Prakiraan Harga CARDS

Riwayat CARDS

Panduan Membeli CARDS

Konverter CARDS ke Mata Uang Fiat

Spot CARDS

Futures USDT-M CARDS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis Collector Crypt (CARDS) Hari Ini

Analisis Teknis Collector Crypt (CARDS) Hari Ini

Halaman Analisis Collector Crypt menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CARDS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Collector Crypt di bawah ini.

Perubahan Harga Collector Crypt (CARDS)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.11495---25.87%-50.70%+43.36%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Collector Crypt

Aliran Modal Collector Crypt

Aliran Masuk BersihHarga CARDSUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27$0.01 M0.12
2026-07-26$0.00 M0.12
2026-07-25-$0.05 M0.12
2026-07-24$0.02 M0.13
2026-07-23-$0.08 M0.13

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Collector Crypt Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Collector Crypt (CARDS) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Collector Crypt secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CARDS/USDT
$0.11492
$0.11492$0.11492
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator CARDS ke USD

Jumlah

CARDS
CARDS
USD
USD

1 CARDS = 0.11495 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.