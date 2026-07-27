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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang CARV, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang CARV, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis CARV (CARV) Hari Ini

Analisis Teknis CARV (CARV) Hari Ini

Halaman Analisis CARV menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CARV. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis CARV di bawah ini.

Perubahan Harga CARV (CARV)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.02959---4.28%-23.19%-49.61%
Ketahui selengkapnya tentang Harga CARV

Indikator Teknikal CARV

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari CARV di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 13
Netral 6
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 11Netral 2Beli 1
Indikator Teknis:BeliJual 2Netral 4Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.02959
0.02958
R2
0.02958
0.02958
R1
0.02958
0.02958
PP
0.02957
0.02957
S1
0.02957
0.02957
S2
0.02956
0.02957
S3
0.02956
0.02956

Sinyal Pasar CARV

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.30M
$3.49 M
$3.79 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.02 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal CARV

Aliran Masuk BersihHarga CARVUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27-$0.01 M0.03
2026-07-26$0.00 M0.03
2026-07-25-$0.01 M0.03
2026-07-24-$0.02 M0.03
2026-07-23-$0.02 M0.03

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar CARV (CARV) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume CARV secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CARV/USDT
$0.02957
$0.02957$0.02957
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 CARV = 0.02959 USD

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