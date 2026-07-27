Analisis Teknis CARV (CARV) Hari Ini Halaman Analisis CARV menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CARV. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis CARV di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga CARV (CARV) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.02959 -- -4.28% -23.19% -49.61%

Indikator Teknikal CARV

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari CARV di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 13 Netral 6 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 11 Netral 2 Beli 1 Indikator Teknis : Beli Jual 2 Netral 4 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.02959 0.02958 R2 0.02958 0.02958 R1 0.02958 0.02958 PP 0.02957 0.02957 S1 0.02957 0.02957 S2 0.02956 0.02957 S3 0.02956 0.02956

Sinyal Pasar CARV Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.30M $3.49 M $3.79 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.02 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal CARV Aliran Masuk Bersih Harga CARVUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 -$0.01 M 0.03 2026-07-26 $0.00 M 0.03 2026-07-25 -$0.01 M 0.03 2026-07-24 -$0.02 M 0.03 2026-07-23 -$0.02 M 0.03 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar CARV (CARV) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume CARV secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam CARV / USDT $0.02957 $0.02957 $0.02957 0.00% 0.00% (USDT) Trade