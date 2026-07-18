Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Simons Cat, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Simons Cat, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang CAT

Info Harga CAT

Penjelasan CAT

Whitepaper CAT

Situs Web Resmi CAT

Tokenomi CAT

Prakiraan Harga CAT

Riwayat CAT

Panduan Membeli CAT

Konverter CAT ke Mata Uang Fiat

Spot CAT

Futures USDT-M CAT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis Simons Cat (CAT) Hari Ini

Analisis Teknis Simons Cat (CAT) Hari Ini

Halaman Analisis Simons Cat menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CAT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Simons Cat di bawah ini.

Perubahan Harga Simons Cat (CAT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.000001329--+3.34%+4.48%-30.28%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Simons Cat

Indikator Teknikal Simons Cat

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Simons Cat di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 7
Netral 3
Beli 16
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 3Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.000001328
0.000001327
R2
0.000001327
0.000001327
R1
0.000001327
0.000001327
PP
0.000001326
0.000001326
S1
0.000001326
0.000001326
S2
0.000001325
0.000001326
S3
0.000001325
0.000001325

Sinyal Pasar Simons Cat

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.85M
$10.44 M
$11.28 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.11 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.11 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.14 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.14 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Simons Cat

Aliran Masuk BersihHarga CATUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.00
2026-07-27$0.00 M0.00
2026-07-26-$0.04 M0.00
2026-07-25$0.00 M0.00
2026-07-24$0.00 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Simons Cat Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Simons Cat (CAT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Simons Cat secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CAT/USDT
$0.000001329
$0.000001329$0.000001329
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator CAT ke USD

Jumlah

CAT
CAT
USD
USD

1 CAT = 0.000001329 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.