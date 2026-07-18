Analisis Teknis Simons Cat (CAT) Hari Ini Halaman Analisis Simons Cat menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CAT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Simons Cat di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Simons Cat (CAT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.000001329 -- +3.34% +4.48% -30.28%

Indikator Teknikal Simons Cat

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Simons Cat di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 7 Netral 3 Beli 16 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 3 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.000001328 0.000001327 R2 0.000001327 0.000001327 R1 0.000001327 0.000001327 PP 0.000001326 0.000001326 S1 0.000001326 0.000001326 S2 0.000001325 0.000001326 S3 0.000001325 0.000001325

Sinyal Pasar Simons Cat Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.85M $10.44 M $11.28 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.11 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.11 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.14 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.14 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Simons Cat Aliran Masuk Bersih Harga CATUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.00 2026-07-27 $0.00 M 0.00 2026-07-26 -$0.04 M 0.00 2026-07-25 $0.00 M 0.00 2026-07-24 $0.00 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Simons Cat (CAT) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Simons Cat secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam CAT / USDT $0.000001329 $0.000001329 $0.000001329 0.00% 0.00% (USDT) Trade