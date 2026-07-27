Analisis Teknis Catizen (CATI) Hari Ini Halaman Analisis Catizen menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CATI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Catizen di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Catizen (CATI) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.03718 -- -5.47% -38.36% -20.49%

Indikator Teknikal Catizen

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Catizen di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 9 Netral 1 Beli 16 Moving Averages : Strong Buy Jual 1 Netral 0 Beli 13 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 1 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.03704 0.03704 R2 0.03704 0.03703 R1 0.03703 0.03703 PP 0.03703 0.03703 S1 0.03702 0.03702 S2 0.03702 0.03702 S3 0.03701 0.03702

Sinyal Pasar Catizen Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.45M $7.19 M $7.64 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.04 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.10 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.11 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Catizen Aliran Masuk Bersih Harga CATIUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 $0.09 M 0.04 2026-07-26 -$0.01 M 0.04 2026-07-25 $0.04 M 0.04 2026-07-24 -$0.01 M 0.04 2026-07-23 $0.00 M 0.04 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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