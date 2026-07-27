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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Catizen, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Catizen, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Catizen (CATI) Hari Ini

Analisis Teknis Catizen (CATI) Hari Ini

Halaman Analisis Catizen menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CATI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Catizen di bawah ini.

Perubahan Harga Catizen (CATI)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.03718---5.47%-38.36%-20.49%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Catizen

Indikator Teknikal Catizen

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Catizen di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 9
Netral 1
Beli 16
Moving Averages:Strong BuyJual 1Netral 0Beli 13
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 1Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.03704
0.03704
R2
0.03704
0.03703
R1
0.03703
0.03703
PP
0.03703
0.03703
S1
0.03702
0.03702
S2
0.03702
0.03702
S3
0.03701
0.03702

Sinyal Pasar Catizen

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.45M
$7.19 M
$7.64 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.04 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.10 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.11 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Catizen

Aliran Masuk BersihHarga CATIUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27$0.09 M0.04
2026-07-26-$0.01 M0.04
2026-07-25$0.04 M0.04
2026-07-24-$0.01 M0.04
2026-07-23$0.00 M0.04

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Catizen (CATI) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Catizen secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CATI/USDT
$0.03724
$0.03724$0.03724
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 CATI = 0.03718 USD

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