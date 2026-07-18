Analisis Teknis Canton Network (CC) Hari Ini Halaman Analisis Canton Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Canton Network di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Canton Network (CC) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.12123 -- -1.79% -20.24% -18.68%

Indikator Teknikal Canton Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Canton Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 8 Netral 1 Beli 17 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 1 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.1212 0.12115 R2 0.12115 0.12112 R1 0.12112 0.1211 PP 0.12107 0.12107 S1 0.12104 0.12104 S2 0.12099 0.12102 S3 0.12096 0.12099

Sinyal Pasar Canton Network Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.27M $6.69 M $6.95 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.12 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.11 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.08M Pembelian Aktif 7 Hari $0.53 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.60 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Canton Network Aliran Masuk Bersih Harga CCUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.12 2026-07-27 -$0.14 M 0.12 2026-07-26 $0.09 M 0.12 2026-07-25 -$0.15 M 0.12 2026-07-24 -$0.05 M 0.12 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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