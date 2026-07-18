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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Canton Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Canton Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Canton Network (CC) Hari Ini

Analisis Teknis Canton Network (CC) Hari Ini

Halaman Analisis Canton Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Canton Network di bawah ini.

Perubahan Harga Canton Network (CC)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.12123---1.79%-20.24%-18.68%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Canton Network

Indikator Teknikal Canton Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Canton Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 8
Netral 1
Beli 17
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 1Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.1212
0.12115
R2
0.12115
0.12112
R1
0.12112
0.1211
PP
0.12107
0.12107
S1
0.12104
0.12104
S2
0.12099
0.12102
S3
0.12096
0.12099

Sinyal Pasar Canton Network

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.27M
$6.69 M
$6.95 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.12 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.11 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.08M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.53 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.60 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Canton Network

Aliran Masuk BersihHarga CCUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.12
2026-07-27-$0.14 M0.12
2026-07-26$0.09 M0.12
2026-07-25-$0.15 M0.12
2026-07-24-$0.05 M0.12

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Canton Network Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Canton Network (CC) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Canton Network secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CC/USDT
$0.12123
$0.12123$0.12123
0.00%
0.00% (USDT)
CC/USDC
$0.12105
$0.12105$0.12105
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 CC = 0.12123 USD

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