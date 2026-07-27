Analisis Teknis Centrifuge (CFG) Hari Ini Halaman Analisis Centrifuge menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CFG. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Centrifuge di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Centrifuge (CFG) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.1868 -- +9.11% -11.56% -11.14%

Indikator Teknikal Centrifuge

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Centrifuge di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 9 Netral 4 Beli 13 Moving Averages : Netral Jual 6 Netral 0 Beli 8 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 4 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.1868 0.1867 R2 0.1867 0.1865 R1 0.1864 0.1864 PP 0.1863 0.1863 S1 0.186 0.1861 S2 0.1859 0.186 S3 0.1856 0.1859

Sinyal Pasar Centrifuge Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.06M $1.37 M $1.43 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.00 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.00 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.01 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Centrifuge Aliran Masuk Bersih Harga CFGUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 $0.02 M 0.18 2026-07-26 $0.18 M 0.18 2026-07-25 $0.02 M 0.17 2026-07-24 -$0.01 M 0.18 2026-07-23 -$0.06 M 0.18 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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