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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Centrifuge, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Centrifuge, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Centrifuge (CFG) Hari Ini

Analisis Teknis Centrifuge (CFG) Hari Ini

Halaman Analisis Centrifuge menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CFG. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Centrifuge di bawah ini.

Perubahan Harga Centrifuge (CFG)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.1868--+9.11%-11.56%-11.14%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Centrifuge

Indikator Teknikal Centrifuge

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Centrifuge di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 9
Netral 4
Beli 13
Moving Averages:NetralJual 6Netral 0Beli 8
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 4Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.1868
0.1867
R2
0.1867
0.1865
R1
0.1864
0.1864
PP
0.1863
0.1863
S1
0.186
0.1861
S2
0.1859
0.186
S3
0.1856
0.1859

Sinyal Pasar Centrifuge

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.06M
$1.37 M
$1.43 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.00 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.00 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.01 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Centrifuge

Aliran Masuk BersihHarga CFGUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27$0.02 M0.18
2026-07-26$0.18 M0.18
2026-07-25$0.02 M0.17
2026-07-24-$0.01 M0.18
2026-07-23-$0.06 M0.18

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Centrifuge (CFG) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Centrifuge secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CFG/USDT
$0.1866
$0.1866$0.1866
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 CFG = 0.1868 USD

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